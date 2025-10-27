Patrika LogoSwitch to English

धौलपुर

जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा, 3 जने घायल

धौलपुर जिले के मनियां थाना क्षेत्र के गांव परसोंदा में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। इस दौरान फायरिंग की भी सूचना मिली है, जिसमें एक बुजुर्ग को गोली लग गई।

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Oct 27, 2025

जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा, 3 जने घायल

dhoilpur, मनियां. धौलपुर जिले के मनियां थाना क्षेत्र के गांव परसोंदा में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। इस दौरान फायरिंग की भी सूचना मिली है, जिसमें एक बुजुर्ग को गोली लग गई। जानकारी के अनुसार ओमप्रकाश पुत्र जगन्नाथ, रमेश पुत्र जरमन सिंह और अभिषेक पुत्र दाताराम निवासी परसोंदा झगड़े में घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि गोली लगने से ओमप्रकाश के जांघ में गंभीर चोट आई है, जबकि दो अन्य को मारपीट में चोटें आईं।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल जिला चिकित्सालय धौलपुर में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। सूत्रों के अनुसार ओमप्रकाश और कल्याण सिंह के बीच पिछले काफी समय से जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। रविवार को इसी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, जो बाद में हिंसक झगड़े में बदल गई।

