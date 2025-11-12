खेत विवाद में दो पक्ष भिड़े, लाठी-डंडे और फरसा चले

थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि बदरेठा गांव में जमीन विवाद में दो पक्षो के बीच झगड़े की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचे दोनों पक्षों के बीच में झगड़े को शांत कराया है। मौके पर फायरिंग के कोई साक्ष्य नहीं मिले हंै फिर भी जांच की जा रही है। एक पक्ष के तीन घायलों को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया है। जहां बुजुर्ग महिला रामबेटी की हालत गंभीर है। वहीं दूसरे पक्ष के लोग भी घायल हुए हैं। जिन्हें अनियंत्रित ले जाया गया है। एक पक्ष के पर्चा बयान के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। अभी दूसरे पक्ष में कोई रिपोर्ट या जानकारी नहीं दी है। सुरक्षा को लेकर गांव में पुलिस जाप्ता भेजा गया है।