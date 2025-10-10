मामूली विवाद में दो पक्षों में चले लाठी, डंडे और फरसे

अस्पताल में भर्ती मुश्ताक पक्ष के सलमान ने बताया कि उनके भाई अयान को दूसरे पक्ष के लोगों ने पकड़ लिया और मारपीट करने लगे, जब उसने बचाने का प्रयास किया तो उसकी भी मारपीट की। बाद में घर में घुसकर हमला किया। जिसमें सलमान, अयान एवं इक्सान पुत्र मुस्ताक और साबिर पुत्र बदर खां घायल हुए हैं। हमले में घायल दूसरे पक्ष के जाहिद ने बताया कि गुरुवार की रात 09 बजे की बात है। सभी लोग घर पर बैठे हुए थे। घर के बाहर पड़ोसी मुश्ताक के लडक़े दारू पीकर गाली-गलौज कर रहे थे। जब उनके बेटे समीर ने जाकर समझाया और गालियां देने से मना किया तो आरोपी झगड़े पर उतर आए और घर मे घुसकर हमला किया जिसमें उनके तीन पुत्र समीर, साबिर, शाकिर के साथ खुद जाहिद और पड़ोसी पप्पू घायल हुए हैं। पड़ोसियों के बीच आपसी झगड़े की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया। जहां सभी का उपचार चल रहा है। घटना को लेकर कोतवाली थाना अधिकारी अमित शर्मा ने बताया की दोनों पक्षों में छोटी-मोटी कहासुनी के चलते झगड़ा हुआ है। जो घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। मामले की जांच की जा रही है।