धौलपुर

भैंस बचाने के प्रयास में दो किशोर नदी में डूबे, एक शव मिला

राजाखेड़ा उपखंड के समानांतर बह रही उत्तनगन नदी में तटवर्ती नागर गांव के दो किशोर गुरुवार प्रात: 11 बजे के करीब डूब गए। हादसा भैंस के पानी में जाने और उसे बचाने के दौरान हुई। घटना की सूचना बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित होकर किशोरों की तलाश आरम्भ की और पुलिस, प्रशासन को घटना की सूचना दी। ग्रामीणों ने गहरे पानी मे किशोरों का कोई पता नहीं चला।

धौलपुर

Naresh Kumar Lawaniyan

Sep 11, 2025

भैंस बचाने के प्रयास में दो किशोर नदी में डूबे, एक शव मिला Two teenagers drowned in the river while trying to save a buffalo, one body found

क्षेत्र के गांव नागर स्थित उत्तनगन नदी पर हुई घटना

- एसडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन

धौलपुर. राजाखेड़ा उपखंड के समानांतर बह रही उत्तनगन नदी में तटवर्ती नागर गांव के दो किशोर गुरुवार प्रात: 11 बजे के करीब डूब गए। हादसा भैंस के पानी में जाने और उसे बचाने के दौरान हुई। घटना की सूचना बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित होकर किशोरों की तलाश आरम्भ की और पुलिस, प्रशासन को घटना की सूचना दी। ग्रामीणों ने गहरे पानी मे किशोरों का कोई पता नहीं चला। दोपहर में तहसीलदार दीप्ति देव की सूचना पर एसडीआरएफ की टीम ने पहुंची और रेस्क्यू अभियान आरम्भ किया। शाम को एसडीआरएफ ने एक किशोर को बाहर निकाल लिया, जिससे पहले ही दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान राजन बघेल के रूप में हुई। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है।

नागर ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि बीपेंद्र सिंह ने बताया कि गांव के राजन बघेल पुत्र मानसिंह बघेल एवं अंशु पुत्र प्रमोद ठाकुर नदी के पास थे। जहां एक भैंस पानी में जाती दिखी तो उसे बचाने राजन पानी में उतरा, लेकिन खुद को संभाल नहीं पाया और डूबने लगा। जिस पर अंशु भी उसे बचाने कूदा, लेकिन दोनों ही गहरे पानी मे अंदर चले गए। जिनकी तलाश पहले ग्रामीणों ने की। बाद में दोपहर एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला। शाम को एक किशोर राजन का शव बाहर निकाल लिया। शव देखते हुए परिजनों की चीख पुकार मच गई।

11 Sept 2025 07:19 pm

11 Sept 2025 07:18 pm

