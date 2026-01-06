पंप पर उधार का पेट्रोल डलवाने पर हंगामा, मारपीट

धौलपुर. सदर थाना क्षेत्र में जाटौली स्थित एक फिलिंग स्टेशन पर दोपहर बाइक सवार युवक और कार्मिकों में झगड़े की घटना सामने आई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। जिसमें आपस में कुछ युवक मारपीट करते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप पर एक दंपती बाइक से ऑयल लेने पहुंची। आरोप है कि यहां पर कुछ लोगों ने बाइक सवार युवक के साथ मारपीट कर दी और उसके छोटे बच्चे के चोट पहुंची। उधर, पुलिस ने मारपीट की बात स्वीकारी है लेकिन कहा कि युवक उधार पेट्रोल भरवाना चाह रहा था जिस पर सेल्सकर्मियों के मना करने पर विवाद हो गया और मारपीट हो गई। एसएचओ ने बच्चे के साथ मारपीट की घटना से इनकार किया है। कह कि बच्चे के पहले से ही पट्टी बंध रही थी। घटना को लेकर शाम तक कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। घटना सोमवार दोपहर करीब 12.30 बजे की बताई जा रही है।