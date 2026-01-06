6 जनवरी 2026,

धौलपुर

पंप पर उधार का पेट्रोल डलवाने पर हंगामा, मारपीट

सदर थाना क्षेत्र में जाटौली स्थित एक फिलिंग स्टेशन पर दोपहर बाइक सवार युवक और कार्मिकों में झगड़े की घटना सामने आई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। जिसमें आपस में कुछ युवक मारपीट करते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप पर एक दंपती बाइक से ऑयल लेने पहुंची।

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Jan 06, 2026

पंप पर उधार का पेट्रोल डलवाने पर हंगामा, मारपीट Uproar and violence erupt at pump over borrowed petrol

- एसएचओ बोले- बालक का नहीं टूटा हाथ, पहले से बंधी थी पट्टी

- सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

धौलपुर. सदर थाना क्षेत्र में जाटौली स्थित एक फिलिंग स्टेशन पर दोपहर बाइक सवार युवक और कार्मिकों में झगड़े की घटना सामने आई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। जिसमें आपस में कुछ युवक मारपीट करते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप पर एक दंपती बाइक से ऑयल लेने पहुंची। आरोप है कि यहां पर कुछ लोगों ने बाइक सवार युवक के साथ मारपीट कर दी और उसके छोटे बच्चे के चोट पहुंची। उधर, पुलिस ने मारपीट की बात स्वीकारी है लेकिन कहा कि युवक उधार पेट्रोल भरवाना चाह रहा था जिस पर सेल्सकर्मियों के मना करने पर विवाद हो गया और मारपीट हो गई। एसएचओ ने बच्चे के साथ मारपीट की घटना से इनकार किया है। कह कि बच्चे के पहले से ही पट्टी बंध रही थी। घटना को लेकर शाम तक कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। घटना सोमवार दोपहर करीब 12.30 बजे की बताई जा रही है।

बाइक सवार युवक गांव जाटौली निवासी सचिन लोधा सोमवार को बाइक से पत्नीऔर तीन साल की बेटी के साथ धौलपुर शहर जा रहा था। रास्ते में उसने जाटौली स्थित पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए बाइक रोकी। यहां पर युवक और सेल्सकर्मियों में विवाद हो गया और हाथापाई हो गई। इससे पहले वह एक दुकान पर भी गया लेकिन वहां से वह लौट आया। आरोप है कि पेट्रोल पंप के सेल्समैनों ने उसके साथ मारपीट की और कुछ गलत इशारे किए। विरोध करने पर सेल्समैनों ने मारपीट कर दी। आरोप है कि झगड़े के दौरान उसकी बच्ची के गंभीर चोट पहुंची और हाथ टूट गया। सूचना पर युवक सचिन के रिश्ते में चाचा लगने वाले वीरेंद्र और रमाकांत मौके पर पहुंचे और उन्हेंं बचाया।

सीसीटीवी के आधार पर क्लीन चिट...

घटनाक्रम को लेकर किसी तरह का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। पुलिस भी फिलहाल प्राथमिक स्वयं के स्तर की जांच और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बच्ची के साथ मारपीट नहीं होना बता रही है। पुलिस ने बच्ची का न तो मेडिकल कराया कि चोट कितनी पुरानी है और न ही ठोस साक्ष्य जुटाए हैं। उससे पहले ही घटनाक्रम को लेकर निर्णय कर दिया।

- मारपीट दोनों पक्षों में हुई। युवक उधार में पेट्रोल भरवाने चाह रहा था, जिस पर मना करने पर विवाद हो गया। बच्ची के साथ मारपीट नहीं हुई, उसके हाथ में पहले से चोट थी। सीसीटीवी में नजर आ रहा है। आरोप गलत हैं।

- महेश मीणा, थाना प्रभारी सदर धौलपुर

