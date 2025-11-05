यातायात का उल्लंघन करने पर वाहन किये सीज,परिवहन विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर की संयुक्त कार्रवाई

एनएचएआई, पीडब्ल्यूडी ने अवैध कट बंद करने, ब्लैक स्पॉट सुधारने, सडक़ किनारे की झाडिय़ां हटाने, सडक़ की पटरी की मरम्मत, सडक़ के खड्डे और टूट फूट की मरम्मत, डिवाइडर पर रेलिंग लगाना और एक्सप्रेस वे पर अनाधिकृत ढाबे इत्यादि के खिलाफ कार्रवाई पुलिस और जिला प्रशासन के सहयोग से की जाएगी। चिकित्सा विभाग ड्राइवर्स के आँखों की जांच की जाएगी और जिसके आंखें कमजोर मिलेगी और हाल ही लाइसेंस बना है तो उसके चिकित्सा प्रमाण पत्र देने वाले चिकित्सक के खिलाफ़ भी कार्रवाई होगी। स्थानीय निकाय पैदल यात्री के लिए सुगम फुटपाथ की सुनिश्चितता करेंगे। वाहनों विशेष कर ट्रेक्टर ट्रॉली, व्यवसायिक वाहनों और पशुओं पर रिफ्लेक्टर टेप लगाने की भी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्य के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं और आमजन का सहयोग लिए जाए। सडक़ सुरक्षा के लिए जन जागरूकता बढ़ाने अभियान हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट पहनना, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करने, डिपर का उपयोग करना, सडक़ दुर्घटना में घायलों की मदद कर समय पर अस्पताल पहुचाने के संबंध में जागरूकता फैलाई जाएगी।