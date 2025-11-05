Patrika LogoSwitch to English

यातायात का उल्लंघन करने पर वाहन किये सीज,परिवहन विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर की संयुक्त कार्रवाई

जिला परिवहन एवं सडक़ सुरक्षा विभाग ने जिला कलक्टर श्री निधि बीटी व जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में बिना नंबर के वाहनों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। राजस्थान में हुए सडक़ हादसों के बाद धौलपुर परिवहन विभाग ने पुलिस के सहयोग से दो दर्जन से अधिक वाहनों को सीज किया है।

2 min read
Google source verification

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Nov 05, 2025

यातायात का उल्लंघन करने पर वाहन किये सीज,परिवहन विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर की संयुक्त कार्रवाई

15 दिवस के लिए सडक़ सुरक्षा विशेष अभियान चलेगा

धौलपुर. जिला परिवहन एवं सडक़ सुरक्षा विभाग ने जिला कलक्टर श्री निधि बीटी व जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में बिना नंबर के वाहनों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। राजस्थान में हुए सडक़ हादसों के बाद धौलपुर परिवहन विभाग ने पुलिस के सहयोग से दो दर्जन से अधिक वाहनों को सीज किया है।

जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि राजस्थान सरकार ने 15 दिवस के लिए सडक़ सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें परिवहन, पुलिस, जिला प्रशासन, चिकित्सा, पीडब्ल्यूडी और स्वयं सेवी संस्थाओं के साथ मिलकर संयुक्त अभियान चलाया जाएगा। परिवहन विभाग ने ओवर लोडिंग के खिलाफ कार्रवाई करेगा और पुलिस शराब पीकर वाहन चलाने वाले और ओवर स्पीडिंग के लिए चालानी कार्रवाई की जाएगी। उनके लाइसेंस निलंबन की कार्रर्वा परिवहन विभाग करेगा।

एनएचएआई, पीडब्ल्यूडी ने अवैध कट बंद करने, ब्लैक स्पॉट सुधारने, सडक़ किनारे की झाडिय़ां हटाने, सडक़ की पटरी की मरम्मत, सडक़ के खड्डे और टूट फूट की मरम्मत, डिवाइडर पर रेलिंग लगाना और एक्सप्रेस वे पर अनाधिकृत ढाबे इत्यादि के खिलाफ कार्रवाई पुलिस और जिला प्रशासन के सहयोग से की जाएगी। चिकित्सा विभाग ड्राइवर्स के आँखों की जांच की जाएगी और जिसके आंखें कमजोर मिलेगी और हाल ही लाइसेंस बना है तो उसके चिकित्सा प्रमाण पत्र देने वाले चिकित्सक के खिलाफ़ भी कार्रवाई होगी। स्थानीय निकाय पैदल यात्री के लिए सुगम फुटपाथ की सुनिश्चितता करेंगे। वाहनों विशेष कर ट्रेक्टर ट्रॉली, व्यवसायिक वाहनों और पशुओं पर रिफ्लेक्टर टेप लगाने की भी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्य के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं और आमजन का सहयोग लिए जाए। सडक़ सुरक्षा के लिए जन जागरूकता बढ़ाने अभियान हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट पहनना, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करने, डिपर का उपयोग करना, सडक़ दुर्घटना में घायलों की मदद कर समय पर अस्पताल पहुचाने के संबंध में जागरूकता फैलाई जाएगी।

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Nov 2025 06:01 pm

धौलपुर

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

