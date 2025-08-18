फर्जी रजिस्ट्रेशन से ई-वे बिल बना वाहनों को कर रहे पार

अवैध खनन व परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत धौलपुर में चोरी छिपे अवैध खनन व परिवहन करने वाले वाहनों पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए डीएसटी प्रभारी एएसआई प्रेमसिंह चौधरी के नेतृत्व में पुलिस राष्ट्रीय राजमार्ग 11 बी पर सघन चैकिंग अभियान चलाया गया। डीएसटी टीम ने हाइवे पर खनन सामग्री से भरे वाहनों के रवन्ने, ई-वें बिल व कांटा पर्ची चेक की गई। इस दौरान खनिज से भरे ट्रक चालक के पास सरमथुरा की गैंगसा मशीन का ई-वें बिल था। डीएसटी इंचार्ज ने मुखबिर तंत्र का सहयोग लेकर उक्त फर्म के बिल की पड़ताल की तो फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। पुलिस ने शक होने पर ई-वें बिल की मौके पर जांच की तो मैसर्स वैष्णो देवी स्टोन गैंगसा इंड्रस्ट्रीज बाड़ी रोड़ सरमथुरा कई महीनों पहले बंद हो चुकी थी।फिलहाल में इस नाम की कोई गैंगसा मशीन संचालित नही थी। फर्जीवाड़े की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए खनिज विभाग के सुपुर्द कर दिया। खनिज विभाग ने दो वाहनों से पौने चार लाख का जुर्माना वसूला है। हालांकि पुलिस ने खनिज माफियाओं के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज नही किया है। जिसके कारण माफियाओं के हौसले बुलंद हैं।