बढ़ते साइबर अपराध से निपटने को सतर्कता सबसे बड़ा सुरक्षा उपाय

पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में विभिन्न विद्यालयों में इलाके की थाना पुलिस टीम ने शिक्षण संस्थानों में जाकर साइबर अपराध को लेकर जानकारी दी। बताया कि साइबर ठगी से किस तरह बचा जा सकता है। पुलिस की टीमों ने विधार्थियो को बताया कि इंटरनेट के उपयोग की सही जानकारी होने पर साइबर अपराध से बचा जा सकता है। ऑनलाइन खातों के लिए मजबूत पासवर्ड बनाए, इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक न करें। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आसानी से आपकी जानकारी का इस्तेमाल कर दुरुपयोग कर सकता है। बताया कि फर्जी लॉटरी लगने का कॉल करने वालों को कभी अपनी बैंक की डिटेल शेयर न करें। डिजिटल अरेस्ट से बचाव के लिए बताया गया कि किसी भी अनजान कॉल, मैसेज पर प्रतिक्रिया न दें। टावर लगाने के नाम पर भी लोगों से ठगी की जाती है। इससे बचने हेतु किसी अज्ञात बैंक खाता में पैसा जमा न करें। छात्र और छात्राओं को सोशल मीडिया पर एकाउंट को सुरक्षित रखना बताया।