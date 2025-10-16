टाइगर रिजर्व सेंचुरी के खिलाफ ग्रामीण लामबंद, विस्थापन के खिलाफ हुई पंचायत

महापंचायत को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद पं रामकिशन और गांव बचाओ आंदोलन समिति के संयोजक मोहन सिंह गुर्जर ने कहा कि सरकारें बंद कमरों में एसी में बैठकर गांवों का फैसला कर रही है, जबकि गांव में विरासत के मालिकों से पूछा भी नहीं जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने गांवों को उजाडऩे का फैसला कर लिया है और ग्राम सभा से कोई प्रस्ताव पारित नहीं होने के बावजूद बफर जोन घोषित कर दिया गया। जो ग्रामीणों के साथ सरासर अन्याय है, जबकि सरकार ने फैसले में ग्राम सभा से प्रस्ताव पास होने का हवाला दिया हुआ है। महापंचायत को बसेड़ी विधायक और राजस्थान किसान मजदूर नौजवान सभा के संयोजक वीरेंद्र मोर ने संबोधित करते हुए आंदोलन को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आंदोलन को गांव के अंतिम घर तक पहुंचाने के साथ-साथ गांव-गांव में गांव बचाओ आंदोलन की कमेटी का गठन करने का सुझाव दिया गया।