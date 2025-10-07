ट्रेक्टर की टक्कर से गिरी दीवार, दो छात्र दबे, 1 की मौत

ग्रामीणों ने बताया कि बाजरे की कड़बी से भरा हुआ एक ट्रेक्टर गांव से होकर निकल रहा था। इसी दौरान स्कूल की छुट्टी होने के बाद कुछ छात्र भी स्कूल से वापस गांव की ओर लौट रहे थे। रास्ते में ट्रेक्टर को देखकर दो छात्र एक मकान की दीवार की तरफ हो गए। लेकिन इस दौरान अनियंत्रित ट्रेक्टर-ट्रॉली दीवार से जा भिड़ी। टक्कर से दीवार भर भराकर जा गिरी। घटना में साइड से खड़े दो छात्र में उसमें दब गए। अचानक हुई घटना देख ग्रामीण दौड़ कर मौके पर पहुंचे और मशक्कत कर मलबे में दबे बच्चों को बाहर निकाला और अस्पताल लेकर पहुंचे। इसमें कक्षा 7वीं के छात्र मोहित (१३) पुत्र राम अवतार की मौत हो गई। जबकि कक्षा 9वीं के बबलू (१५) पुत्र बहादुर गंभीर घायल हो गया। जिसका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस, निहालगंज थाना प्रभारी प्रमेन्द्र कुमार रावत समेत अन्य पहुंचे और जानकारी ली। पुलिस मौके से ट्रेक्टर को कब्जे में लिया है। जबकि मृतक छात्र का शव मोर्चरी में रखवाया है। अचानक हुई घटना से गांव में मातम पसर गया और परिजनो ंको रो रो कर बुरा हाल है।