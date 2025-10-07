Patrika LogoSwitch to English

धौलपुर

ट्रेक्टर की टक्कर से गिरी दीवार, दो छात्र दबे, 1 की मौत

कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव भैंसेना का पुरा में मंगलवार शाम को ट्रेक्टर की टक्कर से एक मकान की दीवार ढह गई। गिरी दीवार के नीचे स्कूल से लौट रहे दो छात्र दब गए। जिन्हें ग्रामीणों की सहायता से मलबे से बाहर निकाला और जिला अस्पताल भिजवाया। यहां उपचार के दौरान एक छात्र की मौत हो गई जबकि दूसरे गंभीर घायल का चिकित्सक इलाज कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना स्थल पर जानकारी ली।

2 min read

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Oct 07, 2025

ट्रेक्टर की टक्कर से गिरी दीवार, दो छात्र दबे, 1 की मौत Wall collapses after tractor hits it, two students buried, one dead

- बाजरे की कड़बी भरकर गांव से गुजर रहा था ट्रेक्टर, रास्ते में हादसा

- स्कूल से घर लौट रहे थे दोनों छात्र, ट्रेक्टर देख साइड में हो गए थे

- कोतवाली क्षेत्र के गांव भैंसेना का पुरा की घटना

धौलपुर. कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव भैंसेना का पुरा में मंगलवार शाम को ट्रेक्टर की टक्कर से एक मकान की दीवार ढह गई। गिरी दीवार के नीचे स्कूल से लौट रहे दो छात्र दब गए। जिन्हें ग्रामीणों की सहायता से मलबे से बाहर निकाला और जिला अस्पताल भिजवाया। यहां उपचार के दौरान एक छात्र की मौत हो गई जबकि दूसरे गंभीर घायल का चिकित्सक इलाज कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना स्थल पर जानकारी ली।

ग्रामीणों ने बताया कि बाजरे की कड़बी से भरा हुआ एक ट्रेक्टर गांव से होकर निकल रहा था। इसी दौरान स्कूल की छुट्टी होने के बाद कुछ छात्र भी स्कूल से वापस गांव की ओर लौट रहे थे। रास्ते में ट्रेक्टर को देखकर दो छात्र एक मकान की दीवार की तरफ हो गए। लेकिन इस दौरान अनियंत्रित ट्रेक्टर-ट्रॉली दीवार से जा भिड़ी। टक्कर से दीवार भर भराकर जा गिरी। घटना में साइड से खड़े दो छात्र में उसमें दब गए। अचानक हुई घटना देख ग्रामीण दौड़ कर मौके पर पहुंचे और मशक्कत कर मलबे में दबे बच्चों को बाहर निकाला और अस्पताल लेकर पहुंचे। इसमें कक्षा 7वीं के छात्र मोहित (१३) पुत्र राम अवतार की मौत हो गई। जबकि कक्षा 9वीं के बबलू (१५) पुत्र बहादुर गंभीर घायल हो गया। जिसका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस, निहालगंज थाना प्रभारी प्रमेन्द्र कुमार रावत समेत अन्य पहुंचे और जानकारी ली। पुलिस मौके से ट्रेक्टर को कब्जे में लिया है। जबकि मृतक छात्र का शव मोर्चरी में रखवाया है। अचानक हुई घटना से गांव में मातम पसर गया और परिजनो ंको रो रो कर बुरा हाल है।

07 Oct 2025 07:23 pm

धौलपुर

