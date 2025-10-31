कोटा बैराज से छोड़ा पानी, चंबल नदी पर वोटिंग एरिया डूबा

धौलपुर. प्रदेश के हाड़ौती इलाके में चक्रवात के असर के चलते हुई अच्छी बारिश के चलते मंगलवार और बुधवार को कोटा बैराज से अतिरिक्त पानी छोड़ा गया। यह करीब 3 लाख क्यूसेस से अधिक है। पानी छोड़े जाने से चंबल नदी किनारे वोटिंग के लिए बनाए प्लेटफार्म व टैंट इत्यादि इसमें बह गए। शहर से सटी चंबल नदी में पड़ोसी मध्यप्रदेश के जिले मुरैना इलाके में गत दिनों एक फर्म ने गत दिनों ने चंबल सफारी शुरू की थी। लेकिन प्रदेश के कोटा बैराज से छोड़े पानी से नदी में बहाव तेज हो गया और किनारे में पर लगे वोटिंग सामान इत्यादि पानी के साथ बह गए। गुरुवार को भी नदी किनारे का हिस्सा पानी में डूबा हुआ था। उधर, नदी में पानी बढऩे से बजरी माफिया में भी खलबली मच गई और बजरी निकासी कुछ दिन से स्लो हो गई है। चंबल नदी के दोनों तरफ पर्यटकों के लिए वोटिंग होती है। हालांकि, राजस्थान सीमा में वोटिंग शुरू नहीं हो पाई है। इसका जिम्मा नगर परिषद के पास है।