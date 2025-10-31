Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धौलपुर

कोटा बैराज से छोड़ा पानी, चंबल नदी पर वोटिंग एरिया डूबा

प्रदेश के हाड़ौती इलाके में चक्रवात के असर के चलते हुई अच्छी बारिश के चलते मंगलवार और बुधवार को कोटा बैराज से अतिरिक्त पानी छोड़ा गया। यह करीब 3 लाख क्यूसेस से अधिक है। पानी छोड़े जाने से चंबल नदी किनारे वोटिंग के लिए बनाए प्लेटफार्म व टैंट इत्यादि इसमें बह गए। शहर से सटी चंबल नदी में पड़ोसी मध्यप्रदेश के जिले मुरैना इलाके में गत दिनों एक फर्म ने गत दिनों ने चंबल सफारी शुरू की थी। लेकिन प्रदेश के कोटा बैराज से छोड़े पानी से नदी में बहाव तेज हो गया और किनारे में पर लगे वोटिंग सामान इत्यादि पानी के साथ बह गए।

2 min read
Google source verification

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Oct 31, 2025

कोटा बैराज से छोड़ा पानी, चंबल नदी पर वोटिंग एरिWater released from Kota Barrage, flooding voting area on Chambal Riverया डूबा

- एमपी सीमा में वोटिंग प्लेटफार्म को नुकसान, टैंट पानी में बहा

- धौलपुर सीमा में नगर परिषद अभी तक नहीं कर पाई वोटिंग शुरू

- हाड़ौती क्षेत्र में हुई बारिश से दो दिन छोड़ा करीब 3 लाख क्यूसेस से अधिक पानी

धौलपुर. प्रदेश के हाड़ौती इलाके में चक्रवात के असर के चलते हुई अच्छी बारिश के चलते मंगलवार और बुधवार को कोटा बैराज से अतिरिक्त पानी छोड़ा गया। यह करीब 3 लाख क्यूसेस से अधिक है। पानी छोड़े जाने से चंबल नदी किनारे वोटिंग के लिए बनाए प्लेटफार्म व टैंट इत्यादि इसमें बह गए। शहर से सटी चंबल नदी में पड़ोसी मध्यप्रदेश के जिले मुरैना इलाके में गत दिनों एक फर्म ने गत दिनों ने चंबल सफारी शुरू की थी। लेकिन प्रदेश के कोटा बैराज से छोड़े पानी से नदी में बहाव तेज हो गया और किनारे में पर लगे वोटिंग सामान इत्यादि पानी के साथ बह गए। गुरुवार को भी नदी किनारे का हिस्सा पानी में डूबा हुआ था। उधर, नदी में पानी बढऩे से बजरी माफिया में भी खलबली मच गई और बजरी निकासी कुछ दिन से स्लो हो गई है। चंबल नदी के दोनों तरफ पर्यटकों के लिए वोटिंग होती है। हालांकि, राजस्थान सीमा में वोटिंग शुरू नहीं हो पाई है। इसका जिम्मा नगर परिषद के पास है।

वोटिंग का एमपी भरपूर उठा रहा फायदा

चंबल नदी के दोनों किनारों पर वोटिंग होती है। लेकिन एमपी की सीमा में व्यवस्थित वोटिंग होने से बड़ी संख्या में पर्यटन और आमजन यहां पर पहुंचते हैं। यहां आने वालों के लिए बजरी में ही रास्ता बना रखा है। यह वोटिंग राजघाट के ठीक सामने एमपी सीमा में होती है। वहीं, धौलपुर सीमा में अभी वोटिंग शुरू नहीं हो पाई है। नगर परिषद की ओर से वोट संचालन के लिए वन विभाग से लाइसेंस मांगा है। यहां राजघाट स्थित चंबल किनारे से वन विभाग के कार्मिक भी चंबल नदी में अवांछित गतिविधियों पर नजर रखने के लिए वोट से गश्त करते हैं।

बजरी निकाल रहे माफिया भी पीछे हटे

चंबल नदी में लगातार दो दिन से बढ़े जलस्तर से धौलपुर सीमा क्षेत्र में अवैध चंबल बजरी का उत्खनन कर परिवहन करने वाला माफिया को भी बहाव देख पीछे हटना पड़ा है। वहीं, चंबल नदी में एमपी सीमा में पुल के नीचे बेधडक़ अवैध बजरी निकासी होती है। मानसूनी सीजन समाप्त होने के बाद चंबल नदी में एमपी सीमा में बड़े स्तर पर बजरी की नई खैप जमा हुई है। इस इलाके में बेधडक़ माफिया जेसीबी और पोकलेन जैसी मशीनों से बजरी निकाल कर ट्रेक्टर-ट्रॉली से परिवहन करता है। यहां से अधिकतर बजरी एमपी के मुरैना और ग्वालियर शहर तक जाती है। जबकि राजस्थान सीमा में प्रवेश के लिए कोतवाली की चौकी सागरपाड़ा से निकलना होता है जो थोड़ा मुश्किल है। हालांकि, बजरी माफिया रात के समय डंपर व ट्रकों को त्रिपाल और गिट्टी डालकर निकालत है। जबकि चंबल रेलवे ब्रिज, शंकरपुरा घाट, राजाखेड़ा के दिहौली इलाके से खूब अवैध बजरी परिवहन होता है।

- बाढ़ नियंत्रण कक्ष बंद हो चुका है। ग्रुप में सूचना जरुर थी कि कोटा संभाग में हाल में हुई बारिश के चलते नदी में पानी छोड़ा गया है। हालांकि, ये सामान्य बहाव है।

- नीलम, जेईएन जल संसाधन विभाग धौलपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

31 Oct 2025 06:42 pm

Published on:

31 Oct 2025 06:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / कोटा बैराज से छोड़ा पानी, चंबल नदी पर वोटिंग एरिया डूबा

बड़ी खबरें

View All

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

दहेज हत्या मामले में पति सहित सास, ससुर को 10 वर्ष का कारावास

दहेज हत्या मामले में पति सहित सास, ससुर को 10 वर्ष का कारावास Husband, mother-in-law, father-in-law sentenced to 10 years' imprisonment in dowry death case
धौलपुर

जमा कराएं जीवन प्रमाण पत्र, नहीं तो रुक सकती है पेंशन

तकनीकी गड़बड़ी से हितग्राही परेशान! KYC अपडेट के बाद भी पेंशन राशि अटकी, रोज़ मिल रही 7 शिकायतें(photo-patrika)
धौलपुर

Rajasthan Roadways: राजस्थान के इस रूट पर अब दौड़ेंगी यूपी की बसें, रोडवेज ने बोरिया-बिस्तर बांधा तो UP ने संभाला मोर्चा

UP Bus in Dholpur
धौलपुर

पुलिस के घरों में चोरों का धावा, दो क्वार्टर से ले उड़े जेवरात

पुलिस के घरों में चोरों का धावा, दो क्वार्टर से ले उड़े जेवरात Thieves raid police homes, steal jewellery from two quarters
धौलपुर

सुस्ताती यातायात पुलिस, ड्यूटी कर रहे होमगार्ड जवान !

सुस्ताती यातायात पुलिस, ड्यूटी कर रहे होमगार्ड जवान ! Traffic police resting, Home Guard jawans on duty!
धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.