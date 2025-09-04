जहां चाह वहां राह…और नौ साल बाद खुशियों की ‘किलकारी’

धौलपुर. जहां चाह वहां राह...यह चार शब्द जहां कामयाबी की इबारत लिखने को पे्ररित करते हैं तो स्वर्णिम कल का आधार भी बनते हैं। इन्हीं चार शब्दों की बानगी नादनपुर सीएचसी सेंटर में देखने को मिली। जहां अथक प्रयासों के बाद चिकित्सा केन्द्र में ‘आशा’ की किलकारी गूंजी। इन किलकारियों ने जहां ग्रामीणों को खुशियों की सौगात दी तो स्वास्थ्यकर्मियों को संबल मिला।मामला धौलपुर जिले के बसेड़ी ब्लॉक स्थित नादनपुर सीएचसी सेंटर का है। जहां अस्पताल स्थापना के 9 साल बाद यानी पहली बार बच्चे की किलकारियां गूंजी। दरअसल नादनपुर में पीएससी सेंटर का शुभारंभ स्वास्थ्य विभाग ने 2016 में किया था। तब विभाग को बड़ी उम्मीदें थी कि इससे नादनपुर सहित आसपास के लगभग 30 हजार लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के साथ प्रसूताओं को डिलीवरी के लिए बसेड़ी या धौलपुर नहीं जाना होगा, लेकिन विभाग की इस सोच पर ग्रामीणों ने विश्वास नहीं जताया। और जब प्रसूताओं की डिलीवरी होनी थी तो वह 27 से 35 किलोमीटर दूर जाकर डिलीवरी कराते थे। जिससे ग्रामीणों का जहां समय नष्ट होता था तो वहीं धन भी अधिक व्यय जाता था। सीधा कहें तो ग्रामीणों को नादनपुर पीएचसी सेंटर में प्रसूताओं की डिलीवरी कराने में भय व्याप्त रहता था। जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने 2021 में पीएचसी का दायरा बढ़ाते हुए केन्द्र को नवीन भवन के साथ सीएचसी में तब्दील कर दिया और केन्द्र में संसाधनों की बढ़ोत्तरी के साथ नर्सिंग स्टॉफ की भी भर्तियां की गईं। लेकिन उसके बाद भी नादनपुर सहित आसपास के ग्रामीणों ने पीएचसी केन्द्र पर भी भरोसा नहीं जताया।