Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

धौलपुर

जहां चाह वहां राह…और नौ साल बाद खुशियों की ‘किलकारी’

जहां चाह वहां राह...यह चार शब्द जहां कामयाबी की इबारत लिखने को पे्ररित करते हैं तो स्वर्णिम कल का आधार भी बनते हैं। इन्हीं चार शब्दों की बानगी नादनपुर सीएचसी सेंटर में देखने को मिली। जहां अथक प्रयासों के बाद चिकित्सा केन्द्र में ‘आशा’ की किलकारी गूंजी। इन किलकारियों ने जहां ग्रामीणों को खुशियों की सौगात दी तो स्वास्थ्यकर्मियों को संबल मिला।मामला धौलपुर जिले के बसेड़ी ब्लॉक स्थित नादनपुर सीएचसी सेंटर का है। जहां अस्पताल स्थापना के 9 साल बाद यानी पहली बार बच्चे की किलकारियां गूंजी।

धौलपुर

Naresh Kumar Lawaniyan

Sep 04, 2025

जहां चाह वहां राह...और नौ साल बाद खुशियों की ‘किलकारी’ Where there is a will there is a way…and after nine years the ‘Kilkari’ of happiness

नादनुपर सीएचसी सेंटर में स्थापना के नौ साल बाद प्रसूता की डिलीवरी

-2016 में पीएचसी सेंटर से हुई स्थापना, 2021 में सीएचसी बना

-ग्रामीणों को नहीं था भरोसा, रहता था किसी अनहोनी का डर

-ग्रामीणा को डिलीवरी के लिए अब नहीं जाना होगा 35 किमी दूर

भगवती तिवारी

धौलपुर. जहां चाह वहां राह...यह चार शब्द जहां कामयाबी की इबारत लिखने को पे्ररित करते हैं तो स्वर्णिम कल का आधार भी बनते हैं। इन्हीं चार शब्दों की बानगी नादनपुर सीएचसी सेंटर में देखने को मिली। जहां अथक प्रयासों के बाद चिकित्सा केन्द्र में ‘आशा’ की किलकारी गूंजी। इन किलकारियों ने जहां ग्रामीणों को खुशियों की सौगात दी तो स्वास्थ्यकर्मियों को संबल मिला।मामला धौलपुर जिले के बसेड़ी ब्लॉक स्थित नादनपुर सीएचसी सेंटर का है। जहां अस्पताल स्थापना के 9 साल बाद यानी पहली बार बच्चे की किलकारियां गूंजी। दरअसल नादनपुर में पीएससी सेंटर का शुभारंभ स्वास्थ्य विभाग ने 2016 में किया था। तब विभाग को बड़ी उम्मीदें थी कि इससे नादनपुर सहित आसपास के लगभग 30 हजार लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के साथ प्रसूताओं को डिलीवरी के लिए बसेड़ी या धौलपुर नहीं जाना होगा, लेकिन विभाग की इस सोच पर ग्रामीणों ने विश्वास नहीं जताया। और जब प्रसूताओं की डिलीवरी होनी थी तो वह 27 से 35 किलोमीटर दूर जाकर डिलीवरी कराते थे। जिससे ग्रामीणों का जहां समय नष्ट होता था तो वहीं धन भी अधिक व्यय जाता था। सीधा कहें तो ग्रामीणों को नादनपुर पीएचसी सेंटर में प्रसूताओं की डिलीवरी कराने में भय व्याप्त रहता था। जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने 2021 में पीएचसी का दायरा बढ़ाते हुए केन्द्र को नवीन भवन के साथ सीएचसी में तब्दील कर दिया और केन्द्र में संसाधनों की बढ़ोत्तरी के साथ नर्सिंग स्टॉफ की भी भर्तियां की गईं। लेकिन उसके बाद भी नादनपुर सहित आसपास के ग्रामीणों ने पीएचसी केन्द्र पर भी भरोसा नहीं जताया।

स्टॉफ और आशाएं की कोशिशें लाई रंग

स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना के 9 साल तक यहां प्रसूताएं डिलीवरी से कतराती रहीं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने इसके बाद भी हार नहीं मानी। विभाग ने अपने स्तर से भरकस प्रयास किया ग्रामीणों को समझाइश देते तरह-तरह से जागरूक करने की कोशिश कीं। इसमें आशा सहयोगिनियों का भी बड़ा योगदान रहा। जिन्होंने घर-घर जाकर महिलाओं सहित ग्रामीणों को सीचएसी केन्द्र की सेवाओं से अवगत कराया। आखिर 26 अगस्त वह दिन रहा जिसे देखने के लिए स्वास्थ्य विभाग और सीएचसी केन्द्र के डॉक्टर और कर्मचारी अपनी आंखों में सपना संजाए थे।

डिलीवरी के बाद जच्चा और बच्चा स्वस्थ

नादनपुर अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी डॉ.संदीप मीणा ने बताया कि 26 अगस्त का दिन हमारे और ग्रामीणों के लिए खुशियों भरा रहा। उन्होंने बताया कि डिलीवरी के लिए नादनपुर निवासी प्रसूता विमलेश पत्नी लक्ष्मण कुशवाह को भर्ती कराया गया। जिसकी चिकित्सीय टीम ने अच्छी तरह से जांच की और प्रसूता के परिजनों से उसी अस्पताल में डिलीवरी कराने की बात कही। एक बार तो प्रसूता के परिजन सहम गए और डर भी गए, लेकिन समझाइश करने के बाद डिलीवरी के लिए मान गए। इसके बाद चिकित्सीय टीम ने सही तरीके से डिलीवरी की और एक नवजात बालक के जन्म के साथ क्षेत्र के 30 हजार लोगों की आशाओं का भी जन्म हुआ।

स्टॉफ सहित ग्रामीणों में आशाओं की मुस्कराहट

क्षेत्र में पहली बार किसी प्रसूता की डिलीवरी के ग्रामीणों सहित परिजनों में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि अब उन्हें प्रसूताओं की डिलीवरी के लिए कई किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ा। उन्हें न तो कोई असुविधा हुई और न को परेशानी हुई, वहीं पैसे भी खर्च नहीं हुए, जबकि कई किलोमीटर दूर बाड़ी, बसेड़ी या फिर धौलपुर तक आने जाने में किराए भाड़े से लेकर हजारों रुपए खर्च होते हैं। अब वे अपने क्षेत्र के अन्य लोगों को भी इसी अस्पताल में प्रसूता महिला की डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।

अस्पताल में आधुनिक डिलीवरी रूम तैयार कराया गया है, जिसमें अब प्रसूता महिलाओं की अच्छी तरह से डिलीवरी कराई जाया करेगी। मैं खुश हूं कि यह कामयाबी मेरे कार्यकाल के दौरान हम सबको मिली। हम ग्रामीणों को भरोसा दिलाते हैं कि यहां प्रसूताओं को हर मेडिकल सुविधा मिलेंगी।

-डॉ. संदीप मीणा, चिकित्सा प्रभारी नादनपुर

नादनपुर सीएचसी केन्द्र पर लंबे इंतजार के बाद प्रसूता की डिलीवरी हुई है। ग्रामीणों के सीएचसी केन्द्र पर भरोसा जताना अच्छी बात है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग भरकस प्रयासों के साथ ग्रामीणों की सेवा के लिए ही प्रयासरत है। अब ग्रामीणों को डिलीवरी के लिए लंबी कई किमी दूर नहीं जाना पड़ेगा।

-धर्म सिंह मीणा, सीएमएचओ, धौलपुर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Sept 2025 07:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / जहां चाह वहां राह…और नौ साल बाद खुशियों की ‘किलकारी’

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट