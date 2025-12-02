25 दिसंबर से 5 जनवरी तक स्कूलों में शीतकालीन अवकाश

गत दिनों माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने शैक्षिक कैलेंडर जारी किया था। कैलेंडर में यह आदेश जारी किया गया है कि राज्य भर के सभी शिक्षण संस्थान 25 दिसंबर 2025 से लेकर 5 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे। देखा जाए तो आदेशानुसार पूरे दिसंबर माह में कुल 21 दिन तक स्कूल खुलेंगे और अध्ययन किया जाएगा। 25 दिसंबर से पहले इस माह में रविवार के अलावा कोई अन्य सार्वजनिक अवकाश नहीं है। इस आदेश से राज्य सहित जिले के राजकीय और गैर राजकीय स्कूलों में पढऩे वाले लाखों विद्यार्थियोंं को कड़ाके की ठण्ड में शीतकालीन अवकाश का लाभ प्राप्त होगा। लंबे अवकाश के बाद सभी स्कूल 6 जनवरी 2026 को पुन: खुलेंगे और शैक्षिक गतिविधियां फिर से शुरू होंगी। इस दौरान शिक्षक बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर भी रूपरेखा तैयार करेंगे। दिसंबर माह में केवल 13 दिन ही स्कूल में कक्षाएं लगेंगी। क्योंकि 20 नवम्बर से अद्र्धवार्षिक परीक्षाओं का आयोजन हो रहा है, जो आज यानी २ दिसंबर को समाप्त हो जाएंगी। तो वहीं25दिसंबर से शीतकालीन अवकाश प्रारंभ हो जाएगा।