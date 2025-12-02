25 दिसंबर से 5 जनवरी तक स्कूलों में शीतकालीन अवकाश

माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने शैक्षिक कैलेंडर में जारी किया गया था आदेश
कड़ाके की सर्दी रही तो और बढ़ाया जा सकता है अवकाश
धौलपुर. कड़ाके की ठण्ड में स्कूल जाने वाले बच्चों को अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि शिक्षा विभाग सरकारी और निजी स्कूलों में पढऩे वाले लाखों छात्रों को शीतकालीन अवकाश देने जा रहा है, लेकिन इस बार सरकार ने अवकाश के दिनों को बढ़ा दिया है। यह अवकाश 25दिसंबर से प्रारंभ होगा5 जनवरी 2026 तक यानी पूरे दस दिन का रहेगा। इसके अलावा अगर सर्दी कड़ाके की जारी रहती है तो विभाग बच्चों के शीतकालीन अवकाश को और बढ़ा भी सकता है।
गत दिनों माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने शैक्षिक कैलेंडर जारी किया था। कैलेंडर में यह आदेश जारी किया गया है कि राज्य भर के सभी शिक्षण संस्थान 25 दिसंबर 2025 से लेकर 5 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे। देखा जाए तो आदेशानुसार पूरे दिसंबर माह में कुल 21 दिन तक स्कूल खुलेंगे और अध्ययन किया जाएगा। 25 दिसंबर से पहले इस माह में रविवार के अलावा कोई अन्य सार्वजनिक अवकाश नहीं है। इस आदेश से राज्य सहित जिले के राजकीय और गैर राजकीय स्कूलों में पढऩे वाले लाखों विद्यार्थियोंं को कड़ाके की ठण्ड में शीतकालीन अवकाश का लाभ प्राप्त होगा। लंबे अवकाश के बाद सभी स्कूल 6 जनवरी 2026 को पुन: खुलेंगे और शैक्षिक गतिविधियां फिर से शुरू होंगी। इस दौरान शिक्षक बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर भी रूपरेखा तैयार करेंगे। दिसंबर माह में केवल 13 दिन ही स्कूल में कक्षाएं लगेंगी। क्योंकि 20 नवम्बर से अद्र्धवार्षिक परीक्षाओं का आयोजन हो रहा है, जो आज यानी २ दिसंबर को समाप्त हो जाएंगी। तो वहीं25दिसंबर से शीतकालीन अवकाश प्रारंभ हो जाएगा।
बच्चों को न हो परेशानी, इसलिए अवकाशअतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी पप्पू सिंह ने बताया कि शिक्षा विभाग कड़ाके की सर्दी से छात्रों को बचाने के लिए अवकाश दिया जाता है। जिससे किसी भी बच्चे और शिक्षकों को कोई परेशानी न हो, लेकिन इस बार शिक्षा विभाग ने एक बार फिर शीतकालीन अवकाश के दिनों को बढ़ाया है। देखा जाता है कि यह अवकाश ३१ दिसंबर तक ही होता है, लेकिन गत वर्ष कड़ाके की सर्दी ने बच्चों का हाल बेहाल कर दिया था और जिला प्रशासन ने राज्य के कई जिलों में अतिरिक्त अवकाश के दिन बढ़ाए थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने पांच दिन और अतिरिक्त अवकाश में वृद्धि करते हुए 31 दिसंबर के बजाय 5 जनवरी तक कर दिया है। इसके अलावा अगर सर्दी का अत्यधिक प्रकोप जारी रहता है तो विभाग अवकाश को और बढ़ा सकता है।
विंटर वेकेशन भी इसी माह सेदेखा जा तो मध्य और उत्तर भारत के कई राज्यों में दिसंबर के अंत तक शीतलहर का प्रकोप प्रारंभ हो जाता है। ऐसे में यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों में दिसंबर के अंत में या जनवरी की शुरुआत में विटर वेकेशन के चलते भी स्कूलों में छुट्टियों का एलान किया जाता है। सर्दियों की छुट्टियों के लिए अलग से स्कूल एवं प्रशासन की ओर से सूचना दी जाएगी।
