सर्दी की दस्तक के साथ ही फूलों के पौधों से महकी नर्सरियां

बदलते मौसम के साथ हल्की सर्दी लोगों के जेहन में सिहरन पैदा कर रही है। तो वहीं फूल और पौधों से प्यार करने वाले गार्डनिंग की तैयारियों में जुट गए हैं। जिसके लिए नर्सरियों से अच्छे खासे पौधों की भी खरीदारी प्रतिदिन की जा रही है। नर्सरियों में दर्जनों अलग-अलग वैरायटियों के फूल खरीदारों को अपने ओर खींच रहे हैं। इन फूलों के पौधों में बिनगा, गोदावरी, ढहलिया के साथ गुलाब की मांग सबसे ज्यादा है। तो वहीं गैंदी, कोसमोस, बरबीना को भी लोग पसंद कर रहे हैं। नर्सरी संचालक सतीश ने बताया कि वह पिछले 1० सालों से नर्सरी का काम कर रहे हैं। इससे पहले उनके परिवार वाले यह काम करते रहे हैं। उनका कहना है कि नवम्बर माह से सर्दी का मौसम प्रारंभ हो जाता है। जो फरवरी-मार्च तक चलता है। इसी मौसम में खिलने वाले पौधों की ज्यादा वैरायटियां होती हैं। सर्दी के मौसम में खिलने वाले फूलों की नर्सरियों में बहार आई हुई है। और लोग अपने घरों को सुंदर बनाने के लिए इनकी खूब खरीदारी कर रहे हैं।