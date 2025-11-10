Patrika LogoSwitch to English

सर्दी की दस्तक के साथ ही फूलों के पौधों से महकी नर्सरियां

सर्दी के मौसम में गार्डनिंग के शौकीनों के लिए शहर की नर्सरियां गुलजार हो रही हैं। जहां देसी से लेकर विदेशी तक विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे अपनी खुशबू बिखेर रहे हैं। जिन्हें खरीदने लोगों की भी भीड़ इन नर्सरियों पर पहुंच रही हैं। इस सीजन में गुलाब, गैंदा, गोदावरी, ढहलिया की डिमांड अधिक हो जाती है, क्योंकि इन पौधों को सर्दी का मौसम अनुकूल रहता है।

2 min read
Google source verification

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Nov 10, 2025

सर्दी की दस्तक के साथ ही फूलों के पौधों से महकी नर्सरियां With the arrival of winter, nurseries are filled with the fragrance of flowering plants.

गार्डनिंग और घर को सुंदर बनाने के शौकीन पहुंच रहे खरीदारी को

-सबसे ज्यादा गुलाब, गोदावरी, बिनगा और ढहलिया की डिमांड

धौलपुर. सर्दी के मौसम में गार्डनिंग के शौकीनों के लिए शहर की नर्सरियां गुलजार हो रही हैं। जहां देसी से लेकर विदेशी तक विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे अपनी खुशबू बिखेर रहे हैं। जिन्हें खरीदने लोगों की भी भीड़ इन नर्सरियों पर पहुंच रही हैं। इस सीजन में गुलाब, गैंदा, गोदावरी, ढहलिया की डिमांड अधिक हो जाती है, क्योंकि इन पौधों को सर्दी का मौसम अनुकूल रहता है।

बदलते मौसम के साथ हल्की सर्दी लोगों के जेहन में सिहरन पैदा कर रही है। तो वहीं फूल और पौधों से प्यार करने वाले गार्डनिंग की तैयारियों में जुट गए हैं। जिसके लिए नर्सरियों से अच्छे खासे पौधों की भी खरीदारी प्रतिदिन की जा रही है। नर्सरियों में दर्जनों अलग-अलग वैरायटियों के फूल खरीदारों को अपने ओर खींच रहे हैं। इन फूलों के पौधों में बिनगा, गोदावरी, ढहलिया के साथ गुलाब की मांग सबसे ज्यादा है। तो वहीं गैंदी, कोसमोस, बरबीना को भी लोग पसंद कर रहे हैं। नर्सरी संचालक सतीश ने बताया कि वह पिछले 1० सालों से नर्सरी का काम कर रहे हैं। इससे पहले उनके परिवार वाले यह काम करते रहे हैं। उनका कहना है कि नवम्बर माह से सर्दी का मौसम प्रारंभ हो जाता है। जो फरवरी-मार्च तक चलता है। इसी मौसम में खिलने वाले पौधों की ज्यादा वैरायटियां होती हैं। सर्दी के मौसम में खिलने वाले फूलों की नर्सरियों में बहार आई हुई है। और लोग अपने घरों को सुंदर बनाने के लिए इनकी खूब खरीदारी कर रहे हैं।

घर को सुंदर बनाने इनडोर पौधों की मांग

घर को सजाने और सुंदर बनाने की चाह रखने वाले फूलों के पौधों के साथ इनडोर पौधों की भी जमकर खरीदारी कर रहे हैं। घर को सुंदर बनाने में एरिका, टफन और क्रिशमश जैसे पैधों की डिमांड है जिन्हें लोग बड़े चाव के साथ पसंद कर खरीद रहे हैं। नर्सरी संचालक ने बताया कि इन इनडोर पौधों की कीमत उसके किस्म के हिसाब से तय है, यानी जैसा पौधा वैसी ही कीमत। इन पौधों की कीमत 100 रुपए से लेकर 150 रुपए तक होती है। इन पौधों को आप अपने घर में किसी कोने या फिर हेंगिंग कर के भी टांग सकते हैं।

आस्था से जुड़े पौधों की भी मांग

नर्सरिसों में फूलों और इनडोर पौधों के साथ आस्था से जुड़े पौधे भी खूब मौजूद हैं। जिनमें पारस पीपल, तुलसी, लक्ष्मी शहस्त्र, मनी प्लांट आदि हैं। नर्सरी संचालक ने बताया कि पीपलों में पारस पीपल को आस्था से जुड़ा हुआ माना जाता है। जिसे लोग घर में रखने के लिए खरीदते हैं। इस पीपल की खास बात यह है कि इसकी लंबाई ज्यादा नहीं बढ़ती है। 15 से 20 वर्ष का पीपल होने के बाद भी इसकी लंबाई 2 से 3 फीट ही हो पाता है।

फूल पौधा             कीमत इनडोर पौधा कीमत

गोदावरी 100

टफन १००

ढहलिया 100

एरिका 150

गुलाब 50

सांग ऑफ इंडिया १००

कोसमोस 30 स्पायडर १००

गैंदी 30

क्रोटन 100

बरबीना 40

चायनावान 150

बिनगा 40

क्रिशमस १००

डेंटस 40

मुरक्कीच 40

नोट:भाव रुपए में हैं।

Published on:

10 Nov 2025 05:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / सर्दी की दस्तक के साथ ही फूलों के पौधों से महकी नर्सरियां

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

