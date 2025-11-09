Patrika LogoSwitch to English

धौलपुर

यमराज ने सिखाया वाहन चालकों को यातायात नियम का सबक

सडक़ सुरक्षा अभियान के अंतर्गत गुलाब बाग ट्रैफिक प्वाइंट पर यातायात नियमों को लेकर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि यातायात पुलिस के सहयोग से सकल दिगंबर जैन समाज व यूटॉवर्स के सहयोग से नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया।

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Nov 09, 2025

यमराज ने सिखाया वाहन चालकों को यातायात नियम का सबक Yamraj teaches drivers a lesson on traffic rules

परिवहन विभाग व यातायात पुलिस ने नुक्कड़ नाटक का किया आयोजन

धौलपुर. सडक़ सुरक्षा अभियान के अंतर्गत गुलाब बाग ट्रैफिक प्वाइंट पर यातायात नियमों को लेकर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि यातायात पुलिस के सहयोग से सकल दिगंबर जैन समाज व यूटॉवर्स के सहयोग से नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया।

नुक्कड़ नाटक के दौरान यमराज स्वयं चित्रगुप्त के साथ सडक़ पर उतरे और वाहन चालकों को यातायात नियम का सबक दिया। उन्होंने यातायात नियमों की पालना न करने वाले चालकों को रोककर उन्हें हिदायत दी कि यदि वे यातायात नियमों की पालना नहीं करेंगे तो परलोक में मिलेंगे। यमराज ने कहा कि प्रतिदिन सडक़ दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़ रही है जिस जागरूकता के माध्यम से काम किया जा सकता है।

इस अवसर पर परिवहन निरीक्षक हेमंत शर्मा ने कहा कि हमारा उद्देश्य लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता पैदा करना है । इसके लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समझाएं कराई गई। जिला यातायात प्रभारी बलविंदर सिंह ने कहा कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से वाहन चालकों के बीच समझाइश अभियान चलाया गया। उनसे अपील की गई कि वह जब भी वहां चलाएं यातायात नियमों का पालन करें।

इस अवसर पर यमराज के रूप में बनवारी जैन, चित्रगुप्त के रूप में विमल जैन, यूट्यूबर्स शहनाज खान, जफर मोहम्मद, इम्तियाज़ ख़ान, फैजान ख़ान व राहुल खान ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से अध्यक्ष धनेश जैन, मंत्री अमित जैन, पवन जैन, अजय जैन, अजीत जैन, विनय जैन, बंटी जैन, बालवीर जैन, राहुल जैन व चंद्रेश जैन मुख्य रूप से उपस्थित थे। नाटक मंचन को देखकर राहगीर रुक गए और यमराज के साथ फोटो खिंचवाते नजर आए। परिवहन विभाग की ओर से बहुत ही रोचक तरीके से लोगों में यातायात नियमों की पालना को लेकर यह अभियान चलाया गया। न्याय दर्शन संस्था की ओर से रंजीत दिवाकर एडवोकेट उपस्थित थे।

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

