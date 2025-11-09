यमराज ने सिखाया वाहन चालकों को यातायात नियम का सबक

इस अवसर पर यमराज के रूप में बनवारी जैन, चित्रगुप्त के रूप में विमल जैन, यूट्यूबर्स शहनाज खान, जफर मोहम्मद, इम्तियाज़ ख़ान, फैजान ख़ान व राहुल खान ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से अध्यक्ष धनेश जैन, मंत्री अमित जैन, पवन जैन, अजय जैन, अजीत जैन, विनय जैन, बंटी जैन, बालवीर जैन, राहुल जैन व चंद्रेश जैन मुख्य रूप से उपस्थित थे। नाटक मंचन को देखकर राहगीर रुक गए और यमराज के साथ फोटो खिंचवाते नजर आए। परिवहन विभाग की ओर से बहुत ही रोचक तरीके से लोगों में यातायात नियमों की पालना को लेकर यह अभियान चलाया गया। न्याय दर्शन संस्था की ओर से रंजीत दिवाकर एडवोकेट उपस्थित थे।