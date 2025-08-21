अतिक्रमण के खिलाफ चला पीला पंजा, तीन दर्जन से अधिक दुकानें ध्वस्त, बाजार में मची अफरा तफरी

धौलपुर. धौलपुर शहर में नगर परिषद द्वारा शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए लगातार पिछले कई महीनो से अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार दोपहर को पुरानी सब्जी मंडी और जगदीश तिराहे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई।
अभियान की शुरुआत मित्तल कॉलोनी के पास हुई, जहां नगर परिषद की टीम ने एक दर्जन से अधिक पक्की दुकानों को बुलडोजर से ढहा दिया। इसके बाद टीम भारी पुलिस बल के साथ पुरानी सब्जी मंडी पहुंची और चार बुलडोजरों की मदद से तीन दर्जन से अधिक दुकानों को जमींदोज कर दिया।
कार्रवाई के दौरान दुकानदारों का सामान भी क्षतिग्रस्त हुआ, जिससे स्थानीय व्यापारियों में आक्रोश देखने को मिला। हालांकि प्रशासन का कहना है कि पुरानी सब्जी मंडी और लाल बाजार क्षेत्र में अवैध कब्जों और भीड़भाड़ के कारण आए दिन जाम की समस्या बनी रहती थी। इसी समस्या के समाधान के लिए यह कदम उठाया गया है।
नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा ने बताया कि जिला कलेक्टर निधि बीटी के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ, सुंदर और अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए कार्रवाई लगातार जारी रहेगी