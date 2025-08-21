Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

धौलपुर

अतिक्रमण के खिलाफ चला पीला पंजा, तीन दर्जन से अधिक दुकानें ध्वस्त, बाजार में मची अफरा तफरी

धौलपुर शहर में नगर परिषद द्वारा शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए लगातार पिछले कई महीनो से अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार दोपहर को पुरानी सब्जी मंडी और जगदीश तिराहे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई।

धौलपुर

Naresh Kumar Lawaniyan

Aug 21, 2025

अतिक्रमण के खिलाफ चला पीला पंजा, तीन दर्जन से अधिक दुकानें ध्वस्त, बाजार में मची अफरा तफरी Yellow paw was used against encroachment, more than three dozen shops were demolished, chaos ensued in the market

धौलपुर. धौलपुर शहर में नगर परिषद द्वारा शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए लगातार पिछले कई महीनो से अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार दोपहर को पुरानी सब्जी मंडी और जगदीश तिराहे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई।

अभियान की शुरुआत मित्तल कॉलोनी के पास हुई, जहां नगर परिषद की टीम ने एक दर्जन से अधिक पक्की दुकानों को बुलडोजर से ढहा दिया। इसके बाद टीम भारी पुलिस बल के साथ पुरानी सब्जी मंडी पहुंची और चार बुलडोजरों की मदद से तीन दर्जन से अधिक दुकानों को जमींदोज कर दिया।

कार्रवाई के दौरान दुकानदारों का सामान भी क्षतिग्रस्त हुआ, जिससे स्थानीय व्यापारियों में आक्रोश देखने को मिला। हालांकि प्रशासन का कहना है कि पुरानी सब्जी मंडी और लाल बाजार क्षेत्र में अवैध कब्जों और भीड़भाड़ के कारण आए दिन जाम की समस्या बनी रहती थी। इसी समस्या के समाधान के लिए यह कदम उठाया गया है।

नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा ने बताया कि जिला कलेक्टर निधि बीटी के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ, सुंदर और अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए कार्रवाई लगातार जारी रहेगी

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Aug 2025 07:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / अतिक्रमण के खिलाफ चला पीला पंजा, तीन दर्जन से अधिक दुकानें ध्वस्त, बाजार में मची अफरा तफरी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.