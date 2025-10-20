युवक ने की खुदकुशी, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

- धमका कर मांगे पैसे, नहीं देने पर झूठे मुकदमें फंसाने की धमकी
dholpur, बसेड़ी थाना क्षेत्र गांव जारगा में प्रेम प्रसंग के चलते युवक मनोज ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर ब्लैकमेल कर रुपए ऐंठने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मृतक का पीएम करा शव परिजनों को सौंप दिया।
पुलिस को दी तहरीर में आरोप है कि मृतक मनोज पुत्र निवासी जारगा गांव में रहकर किराने की दुकान करता था।आरोप है कि गांव के ही आकाश पुत्र राजकुमार धौवी का संपर्क मनोज से हुआ था। आकाश ने अपनी बहन के जरिए मनोज से जान-पहचान करवाई। इसके बाद आकाश, उसका भाई छोटा आशिक, मां राजवती और पिता राजकुमार ने मिलकर सपना के माध्यम से मनोज से बार.बार रुपए वसूलना शुरू कर दिए।
परिजनों का आरोप है कि उक्त लोगों ने मनोज से करीब दो लाख रुपए ले लिए और उसके नाम पर एक सिम कार्ड भी ले ली। जब मनोज ने रुपए वापस मांगे और इस बात की शिकायत अपने भाई से की। तो वे लोग धमकी देने लगे कि यदि रुपए नहीं दिए तो झूठा मुकदमा बलात्कार एवं एससीध्एसटी एक्ट के तहत दर्ज कराकर उसे जेल भिजवा देंगे।
मृतक के भाई ने आरोप लगाया कि जब वे इस मामले को लेकर आकाश के घर पहुंचे और धमकी दी कि यदि पांच लाख रुपये नहीं दिए तो तेरे भाई मनोज को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में सडवा देंगे। आरोप है कि इससे मानसिक रूप से परेशान होकर मनोज ने आत्महत्या कर ली। परिजनों ने सभी नामजद आरोपियों खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
बड़ी खबरेंView All
धौलपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग