Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धौलपुर

युवक ने की खुदकुशी, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

बसेड़ी थाना क्षेत्र गांव जारगा में प्रेम प्रसंग के चलते युवक मनोज ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर ब्लैकमेल कर रुपए ऐंठने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मृतक का पीएम करा शव परिजनों को सौंप दिया।

less than 1 minute read

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Oct 20, 2025

युवक ने की खुदकुशी, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप Youth commits suicide, family makes serious allegations

- धमका कर मांगे पैसे, नहीं देने पर झूठे मुकदमें फंसाने की धमकी

dholpur, बसेड़ी थाना क्षेत्र गांव जारगा में प्रेम प्रसंग के चलते युवक मनोज ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर ब्लैकमेल कर रुपए ऐंठने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मृतक का पीएम करा शव परिजनों को सौंप दिया।

पुलिस को दी तहरीर में आरोप है कि मृतक मनोज पुत्र निवासी जारगा गांव में रहकर किराने की दुकान करता था।आरोप है कि गांव के ही आकाश पुत्र राजकुमार धौवी का संपर्क मनोज से हुआ था। आकाश ने अपनी बहन के जरिए मनोज से जान-पहचान करवाई। इसके बाद आकाश, उसका भाई छोटा आशिक, मां राजवती और पिता राजकुमार ने मिलकर सपना के माध्यम से मनोज से बार.बार रुपए वसूलना शुरू कर दिए।

परिजनों का आरोप है कि उक्त लोगों ने मनोज से करीब दो लाख रुपए ले लिए और उसके नाम पर एक सिम कार्ड भी ले ली। जब मनोज ने रुपए वापस मांगे और इस बात की शिकायत अपने भाई से की। तो वे लोग धमकी देने लगे कि यदि रुपए नहीं दिए तो झूठा मुकदमा बलात्कार एवं एससीध्एसटी एक्ट के तहत दर्ज कराकर उसे जेल भिजवा देंगे।

मृतक के भाई ने आरोप लगाया कि जब वे इस मामले को लेकर आकाश के घर पहुंचे और धमकी दी कि यदि पांच लाख रुपये नहीं दिए तो तेरे भाई मनोज को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में सडवा देंगे। आरोप है कि इससे मानसिक रूप से परेशान होकर मनोज ने आत्महत्या कर ली। परिजनों ने सभी नामजद आरोपियों खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Oct 2025 12:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / युवक ने की खुदकुशी, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

बड़ी खबरें

View All

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मिलावटी मावा बनाने की फैक्ट्री पकड़ी, 5 क्विंटल कराया नष्ट

मिलावटी मावा बनाने की फैक्ट्री पकड़ी, 5 क्विंटल कराया नष्ट Factory manufacturing adulterated mawa caught, 5 quintals destroyed
धौलपुर

दिवाली पर 500 नए बिजली कनेक्शन से घर हुए रोशन

दिवाली पर 500 नए बिजली कनेक्शन से घर हुए रोशन 500 new electricity connections light up homes this Diwali
धौलपुर

त्योहार पर सुरक्षा के कड़े इतंजाम, ड्रोन रखी जाएगी निगरानी

त्योहार पर सुरक्षा के कड़े इतंजाम, ड्रोन रखी जाएगी निगरानी Tight security arrangements for the festival, drone surveillance will be maintained.
धौलपुर

गुलाब जामुन नहीं…ड्राई फ्रूट्स पहली पसंद

गुलाब जामुन नहीं...ड्राई फ्रूट्स पहली पसंद Not Gulab Jamun…dry fruits are the first choice
धौलपुर

दीपावली की खुशियां मातम में बदलीं, पार्वती नदी में डूबने से 2 चचेरे भाइयों की मौत

धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.