निजी स्कूलों में अध्ययनरत छात्राओं को भी मिलेगा लाडो प्रोत्साहन योजना का लाभ

लाडो प्रोत्साहन योजना में अब निजी स्कूलों की छात्राओं को शामिल करने का राज्य सरकार का मकसद हर वर्ग की छात्राओं को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाना है। योजना के प्रारंभ के बाद से अब उन परिवारों की बेटियां भी इस योजना की पात्र होंगी जो बेहतर शिक्षा के लिए उन्हें राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस कदम से हजारों नई बालिकाओं को शिक्षा जारी रखने में आर्थिक सहयोग मिलेगा। यह निर्णय ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की बालिकाओं को समान अवसर प्रदान करेगा, जिससे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को और मजबूती मिलेगी।