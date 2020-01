Diabetes Diet: मधुमेह में इन 6 चीजों से रखें दूरी

Diabetes Diet in Hindi: मधुमेह या डायबिटीज एक जीवनशैली से जुड़ा एक रोग है। जिसने दुनियाभर के करोड़ों लोगों का अपनी चपेट में ले रखा हैं। रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ने पर डायबिटीज रोग होता है। डायबिटीज रोगी को कई अन्य तरह की बीमारियां होने का जोखिम भी रहता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि जीवनशैली और खानपान में बदलाव कर इसे नियत्रित किया जा सकता है। मधुमेह रोगियों का अपने खानपान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्यों कि उनका आहार इस बीमारी से बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए जानते हैं उन आहार के बारे में, जिनसे मधुमेह रोगियों को दूर ( Food To avoid in Diabetes ) रहना आवश्यक है...

बेकरी उत्पाद

मधुमेह रोगियों के लिए बेकरी उत्पाद अच्छे नहीं माने जाते हैं। मेदा, चीनी और वसा युक्त मिठाई रक्त शर्करा के स्तर में तेज उछाल लाती है। मिठाई नाश्ते के लिए विशेष रूप से खतरनाक है। डायबिटीज रोगियों को बेकरी उत्पाद के बजाय, कम मात्रा में साबुत अनाज की रोटी खानी चाहिए।

सफेद चावल

सफेद चावल न केवल मधुमेह के लिए हानिकारक है (क्योंकि यह रक्त शर्करा को बढ़ाता है), बल्कि इसे मधुमेह के लिए एक जोखिम कारक भी माना जा सकता है। 2012 में 350,000 लोगों पर हुए एक सर्वेक्षण में इस बात का खुलासा हुआ कि जो व्यक्ति सफेद चावालों का सेवन करता है उसमें टाइप 2 मधुमेह रोग होने का खतरा 11% तक बढ़ जाता है।

सफेद चावल के बजाय, भूरे रंग के चावल का चयन करना बेहतर होता है, क्योंकि इसमें अधिक फाइबर होता है, जो खाने के बाद रक्त शर्करा में वृद्धि को धीमा कर देता है।

फल

केले, खरबूजे, आड़ू, अंगूर और कई अन्य फलों में बहुत अधिक चीनी होती है, और उनके उपयोग से ग्लूकोज के स्तर में बढ़ोत्तरी होती है।मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिए हरा सेब, ब्लूबेरी और जामुन अधिक उपयुक्त हैं।

चाइनिज फूड

चाइनिज फूड में आमतौर पर वसा, सोडियम और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं। इस तरह के खाद्य पदार्थ तेजी से रक्त शर्करा को बढ़ा सकते हैं।

फलों के रस

मधुमेह रोगियों के लिए फलों के रस का सेवन फायदेमंद नहीं होता है। ज्यूस में बहुत कम फाइबर और बहुत अधिक चीनी और कार्बोहाइड्रेट होते हैं।यदि आप वास्तव में एक स्मूथी चाहते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियों का सूप पिएं।

फ्रेंच फ्राइज

फ्रेंच फ्राइज कार्बोहाइड्रेट और वसा की एक बड़ी मात्रा के साथ एक बहुत ही उच्च कैलोरी पकवान है। इससे मधुमेह रोगियों को बचना चाहिए।