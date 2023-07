अगर भोजन के बाद आप भी नहाते हैं तो हो जाएं सावधान, सेहत को होते हैं ऐसे नुकसान

जयपुरPublished: Jul 16, 2023 04:05:57 pm Submitted by: Jyoti Kumar

Do not bath after having a meal: कुछ लोग सुबह-सुबह ही स्नान कर लेते है, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो सुबह हल्का नाश्ता करते हैं और 10-12 बजे के बीच नहाते हैं। इसके बाद दोपहर का भोजन ग्रहण करते हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि क्या भोजन के बाद नहाना सही है या नहीं।

