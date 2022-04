जोड़ों के दर्द की वजह बनती हैं आपकी ये 5 गलतियां, जानिए यूरिक एसिड बढ़ाने वाले कारक

जोड़ों के दर्द की वजह बनती हैं आपकी ये 5 गलतियां, जानिए यूरिक एसिड बढ़ाने वाले कारक

Uric acid is a major cause of joint pain: क्या आपके जोड़ों में दर्द बढ़ रहा है या आपको घुटने या गठिया की बीमारी है? तो याद रखें इसकी वजह यूरिक एसिड (high uric acid) का बढ़ना होता है। कुछ गलतियां यूरिक एसिड का स्तर हाई कर देती हैं।

वेट जिनका ज्यादा होता है, उनमे यूरिक एसिड का बढ़ना ज्यादा देखा जाता है। हालांकि, यूरिक का बढ़ने के पीछे खराब खान-पान और बिगड़ती जीवनशौली भी होती है। यूरिक एसिड जब भी शरीर में बढ़ता हैं जोड़ों में दर्द बढ़ता है। यूरिक एसिड बढ़ने के लिए लिए हमारी कुछ गलतियां भी जिम्मेदार होती हैं।

यूरिक एसिड सभी के शरीर में बनता है, लेकिन इसे किडनी बाहर निकालती रहती है, लेकिन जब शरीर में ये अधिक बनने लगता है तो किडनी भी इसे बाहर निकालने में असमर्थ हो जाती है। तब यूरिक एसिड परेशानी का सबब बनता है।

यूरिक एसिड तभी बढ़ता है जब बॉडी में प्यूरीन (Purine)की मात्रा बढ़ने लगती है। प्यूरिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो मानव शरीर के हर सेल में पाया जाता है। बॉडी में प्यूरिन की अधिक मात्रा होने पर किडनी उसे पचाने में असमर्थ होता है और तब ये मसल्स में क्रिस्टल के रूप में जमने लगते हैं।

यूरिक एसिड बढ़ने के नुकसान

यूरिक एसिड बढ़ने से सबसे पहले जोड़ों में दर्द होता है। साथ ही पैरों की उंगलियों में दर्द और पैर के अंगूठे में सूजन आ जाती है। सुबह-सुबह एड़ियों में असहनीय दर्द होने का कारण भी यूरिक एसिड ही होता है।

आइए जानते हैं कौन सी गलतियों से बढ़ता है यूरिक एसिड वेट का बढ़ना: कम वजन वाले लोगों की तुलना में मोटापा के शिकार लोगों में यूरिक एसिड बढ़ने के ज्यादा चांसेज होते हैं। इसलिए वेट को बढ़ने से रोकेन के लिए डाइट से लेकर एक्सरसाइज पर फोकस करना चाहिए।

मटन-चिकन बहुत खाना: नॉनवेज के शौकीनों में भी यूरिक एसिड काफी ज्यादा होने के चांसेज रहते हैं, क्योंकि नॉनवेज में प्यूरीन की मात्रा काफी अधिक होती है। हफ्ते में तीन से चार बार नॉनवेज खाने वालों में ये समस्या जल्दी नजर आती है।

दही: आयुर्वेद में दही को भी यूरिक एसिड बढ़ाने वाला माना गया है। वहीं, कई खट्टी चीजें भी यूरिक एसिड बढ़ाती हैं।

शराब और सिगरेट की आदत: शराब और सिगरेट का सेवन करने से यूरिक एसिड का स्तर तेजी से बढ़ता है। एल्कोहल का सेवन करना अनहेल्दी हैबिट्स हैं जिनकी वजह से बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है और बॉडी से टॉक्सिन बाहर नहीं निकल पाते। टॉक्सिन नहीं निकलने की वजह से जोड़ों में दर्द की परेशानी बढ़ सकती है।

यूरिक एसिड बढ़ने पर खानपान में क्या न लें

यूरिक एसिड बढ़ने पर प्रोटीन का इंटेक बेहद कम कर देना चाहिए। प्रोटीन और बादी के साथ खट्‌टी चीजें यूरिक एसिड को बढ़ा देती हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई सभी जानकारियां सूचनात्मक उद्देश्य से लिखी गई हैं। इनमें से किसी भी सलाह पर अमल करने या किसी तरीके को अपनाने का फैसला आपका व्यक्तिगत निर्णय होगा। किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले कृपया किसी विशेषज्ञ से परामर्श जरूर करें।)

