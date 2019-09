Healthy Diet For Elderly: बढ़ती उम्र में न होने दें प्रोटीन की कमी

Healthy Diet For Elderly: बर्मिंघम की अलबामा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने शोध में पाया कि सीबीएफ बीटा नामक प्रोटीन हड्डियों के बनने में मददगार कोशिकाओं को शरीर में बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण है। इसलिए बुजुर्गों में बढ़ती उम्र के साथ इस प्रोटीन का निर्माण धीमा हो जाता है जिससे शरीर में इसकी कमी हो जाती है। इसीलिए वृद्धजन को हड्डियों की मजबूती के लिए प्रोटीन व कैल्शियम युक्त चीजें खानी चाहिए। आइए जानते हैं बढ़ती उमर् में प्राेटन डाइट के फायदाें के बारे में ( Protein Diet Benefits In Hindi ) :-

वरिष्ठ लोग काे अधिक प्रोटीन की जरूरत क्यों है? ( Why is protein so important to the elderly? )

प्रोटीन के बिना, हमारा शरीर मांसपेशियों और हड्डियों की ताकत को कम करना शुरू कर देता है। शोध में पाया गया है कि वरिष्ठ लोग प्रोटीन का उपयोग कम उम्र के लोगों की तरह आसानी से नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके शरीर को अधिक प्रोटीन की आवश्यकता हो सकती है।

बढ़ती उम्र में मांसपेशियां मजबूत करता है प्राेटिन ( Protein Diet Benefits In Elderly )

उम्र बढ़ने के साथ पोषण की जरूरतें बदलती हैं और उनमें से एक बदलाव यह है कि हमें अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। पर क्यों? इसका जबाव ये है कि गतिशील रहने के लिए हमारी मांसपेशियाें काे प्रोटीन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है।खासकर हमारी हड्डियों से जुड़ी मांसपेशियां प्राेटन का सबसे ज्यादा अवशाेषण करती हैं। आैर यही शरीर काे गति देने का काम करती हैं। युवा अवस्था शरीर के कुल वजन का 30% से 50% प्रोटीन मांसपेशियों में पाया जाता है।जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, मांसपेशियों में कमी आती है। 75-80 साल की उम्र तक, शरीर में केवल 25% मांसपेशियों रह जाती है। जिनमें प्राेटिन का स्तर काफी कम हाेता है। जिससे शरीर दिन-ब-दिन कमजाेर हाेने लगता है।प्राेटन युक्त डाइट का सेवन इन कमजाेर मांसपेशियाें काे मजबूत बनाए रखने के लिए जरूरी है।

कितना प्रोटीन की आवश्यकता है? ( How Much Protein Do Seniors Need? )

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार हमें अपनी कुल कैलाेरी का 10-35% हिस्सा प्रोटीन युक्त आहार से लेना चाहिए।इसका मतलब है कि यदि हम एक दिन में 2000 कैलोरी खाते हैं, तो हमें 100 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन की उच्च मात्रा वाली चीजाें के एक औंस में आमतौर पर 7 ग्राम वास्तविक प्रोटीन होता है।

हाल ही में हुर्इ कुछ रिसर्च से सामने आया है कि बुजुर्ग लोगों के लिए प्रोटीन की मात्रा बहुत कम हो सकती है। बुजुर्ग लोगों काे अपने शरीर के प्रति किलोग्राम वजन पर 1.0-1.3 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, यदि आपका वजन 100 किलाे हैं ताे आपकाे रोज 80 ये 130 ग्राम प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। 180 पाउंड वजन करते हैं, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि प्रतिदिन 80-104 ग्राम प्रोटीन का सेवन करें, भले ही आपकी कैलोरी की मात्रा कम हो।

यहां से मिलेगा प्राेटिन ( High Protein Source )

साेयबीन, चना, दालें, सूखे मेवे व दूध शाकाहारी प्रोटीन के मुख्य स्त्रोत है। इसके अलावा अंडा, मछली, रेड मीट आदि में भी प्राेटिन की उच्च मात्रा पार्इ जाती है। खाद्य पदार्थ नई कोशिकाओं को बनाने और आपकी मांसपेशियों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं।