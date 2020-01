Mental Health: लाइफ स्टाइल चेंज कर मेंटल हेल्थ बनाएं मजबूत

Mental Health In Hindi: मानसिक स्वास्थ्य किसी व्यक्ति के लिए शारीरिक स्वास्थ्य जितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि मस्तिष्क ही पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। इसमें किसी भी प्रकार की समस्या व्यक्ति के जीवन में भी समस्या पैदा कर सकती है, चाहे वह शारीरिक रूप से कितना भी स्वस्थ्य क्यों न हो। इसलिए हम सभी को मानसिक स्वास्थ्य पर जोर देना चाहिए। कई शोध के निष्कर्ष बताते हैं कि जीवनशैली में सुधार के साथ संयुक्त स्वस्थ आहार मानसिक स्वास्थ्य की रोकथाम और उपचार में मदद कर सकता है और दवा उपचार प्रभावों को संशोधित कर सकता है। यहां तक कि गरम मिजाज वाले लोग भी अपने खाने की आदतों में सुधार के साथ लाभ उठा सकते हैं। आइए जानते है मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए क्या जीवनशैली में क्या बदलाव ( lifestyle changes to enhance mental health ) किए जाने चाहिए...



ताजा डाइट खाएं ( Eat Fresh Foods For Mental Health )

ताजे फल और सब्जियों से परिपूर्ण आहार का संबंध बढ़ती खुशी और मेंटल हेल्थ के उच्च स्तर से है। इसलिए अपने आहार में इन्हें जगह दें।

मेडिटेरियन डाइट ( Mediterranean Diet For Mental Health )

यह पाया गया कि मेडिटेरियन डाइट अवसाद के लक्षणों को कम करने में सहायक है। यह डाइट फलों, सब्जियों, मछलियों और साबुत अनाज से भरपूर होता है और इससे मस्तिष्क स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

विटामिन लें ( Vitamins for Mental Health )

विटामिन बी जैसे विटामिन की कमी से थकान, सुस्ती, अवसाद, कमजोर याददाश्त और डिमेंशिया भी हो सकता है। इसके अलावा विटामिन डी का सेवन बढ़ती उम्र में मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने में लाभदायक है।

जरूरत के अनुसार सप्लीमेंट लें ( Supplement For Mental Health )

अध्ययनों से पता चला है कि विभिन्न पोषक तत्वों की कमी, मुख्य रूप से विटामिन, अनुभूति को कम कर सकते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स युक्त सप्लीमेंट एडीएचडी वाले बच्चों में कम आक्रामकता और बेहतर भावना-विनियमन के साथ जुड़ा हुआ है।

बच्चाें के पाेषण का रखें खयाल ( Healthy Diet for Kids )

प्रेग्नेंसी के दौरान पोषक तत्वों से भरपूर डाइट का सेवन बच्चे के दिमागी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ही जन्म से दो वर्ष तक बच्चे में दिमागी विकास त्रीव होता है। ऐसे समय में दिया गया पोषक आहार जीवनभर उनके दिमागी स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होता है।

जरूरी पोषक तत्व लें ( Nutrition For Mental Health )

वैसे तो मस्तिष्क के विकास के लिए सभी पोषक तत्व आवश्यक हैं, लेकिन प्रमुख पोषक तत्व जो न्यूरोडेवलपमेंट का समर्थन करते हैं, उनमें प्रोटीन, लोहा, चोलिन, फोलेट, आयोडीन, विटामिन ए, डी, बी 6 और बी 12 और लंबी-श्रृंखला पॉलीअनसेचुरेटेड फैटी एसिड शामिल हैं।

इन सभी बातों को अपनी जीवनशैली में अपनाकर आप मानसिक स्वास्थ्य को लम्बे समय तक बनाए रख सकते हैं।