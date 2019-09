Navratri Special: नवरात्री में ऐसे खाेले व्रत, बनी रहेगी सेहत

Navratri Special In Hindi: यदि आप भी नवरात्र के दौरान उपवास रखते हैं तो सेहत से जुड़ी कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि नौ दिन के व्रत के दौरान लापरवाही बरतने से सेहत बिगड़ भी सकती है। जैसे पाचन गड़बड़ाने के साथ अनचाहा वजन बढ़ता है या कई बार कमजोरी के कारण चक्कर आने, बेहोशी छाने और बीपी घटने की दिक्कत भी हो सकती है। इस दौरान यदि सही खानपान के साथ कुछ नियम अपनाए जाएं ( Navratri Fasting Tips ) तो शरीर से विषैले तत्त्व बाहर निकलते हैं। ज्यादातर विशेषज्ञ उपवास में ऐसी चीजें खाने ( Navratri Fasting Diet Plan ) की सलाह देते हैं जो ग्लूटेन फ्री होने के साथ ही फाइबर में अधिक और फैट में कम होते हैं। अाइए जानते हैं नवरात्र उपवास के दाैरा कैसी हाे डाइट ( Navratri Diet Plan ) :-



व्रत करने से शरीर में बनी रहती ऊर्जा ( Navratri Healthy vrat Food )

कभी-कभी भूखे रहना या उपवास करना हमारे शरीर के लिए फायदेमंद भी होता है। इस दौरान अन्न आदि न खाने से हमारे पाचन तंत्र को आराम मिलता है। शरीर में ऊर्जा बनी रहती है जिसका इस्तेमाल हम नियमित खाते रहने से नहीं कर पाते हैं। व्रत के दौरान संतुलित खाना खाने से भी हमारी सेहत अच्छी रहती है। इस दौरान जो चीजें हम बाकी दिनों में नहीं खा पाते, उन्हें भी खाया जाता है। जैसे साबूदाना, कुट्टू, सिंघाड़े का आटा आदि। इनसे मिलने वाले पोषक तत्त्व पेट के साथ खासतौर पर दिमाग को सक्रिय बनाए रखते हैं।

बढ़ती कैलोरी ( Weight loss and Gain during Navratri fasting )

सामान्यत: हर व्यक्ति को 1300 - 1400 कैलोरी प्रतिदिन चाहिए होती है। ऐसे में कुछ लोग बाहर या घर में बनने वाले नवरात्र स्पेशल फूड को नौ दिन लगातार खाते हैं। जिनमें हाई कैलोरी होती है। जैसे आलू के चिप्स, कुट्टू के आटे की पूड़ियां, साबूदाने के पकौड़े या वड़ा, तले हुए साबूदाने आदि। तेल में तले होने के कारण कैलोरी दोगुनी मात्रा में शरीर में पहुंचकर वजन बढ़ाती हैं। वहीं जो लोग पूरा दिन कुछ भी न खाकर उपवास करते हैं उनमें ब्लड शुगर का स्तर कम होने से हाइपोग्लाइसीमिया, बीपी कम और डिहाइड्रेशन ( Problem Of Fasting ) हो सकता है। इसलिए दिनभर कुछ न कुछ खाते रहें।



ऐसा हो व्रत डाइट चार्ट ( Navratri Fasting Diet chart )

सुबह 8 - 9 बजे के बीच दूध के साथ फल खाएं। 11 बजे के करीब लस्सी, छाछ, नारियल पानी ले सकते हैं। ये ज्यादा मीठे न हों। सामान्य कैलोरी वाला भोजन लें। 4-5 बजे दूध, चाय या जूस पीएं। रात को दूध संग फल ले सकते हैं।

व्रत के दाैरान इन बाताें का रखें ध्यान ( Right Way To Navratri Fasting )

दिनभर भूखा रहकर जो लोग रात को व्रत खोलते हैं वे उस समय सामान्य दिनों की तुलना में अधिक कैलोरी व कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन कर लेते हैं। साथ ही पूरे दिन की थकान की सोच के साथ वे खाते ही सो जाते हैं। जिससे वसा को पचने के लिए समय नहीं मिलता। अपच व एसिड रिफलक्स हो सकता है।

Navratri vrat 2019: Dos and Donts During Navratri Fasting

- मधुमेह, ब्लड प्रेशर, हृदय रोगी, अस्थमा, एनीमिक या प्रेग्नेंट महिलाएं डॉक्टरी सलाह से व्रत करें।

- उपवास के दौरान पानी की कमी न होने दें। ऐसे में कैल्शियम या इससे संबंधित पोषक तत्त्व जमा होने लगते हैं। इससे गुर्दे में पथरी की समस्या हो सकती है।

Food To Avoid In Navratri Fast:

- सेंधा नमक और चीनी की मात्रा सीमित रखें। साथ ही तली-भुनी चीजें कम से कम खाएं।

- ज्यादा चाय, कॉफी या अधिक मीठी चीजें खासतौर पर मिठाइयों से बचें।

Navratri Fasting Tips And Diet

- नींबू पानी, अनानास जूस, नारियल पानी, विटामिन-ए युक्त फल खाएं।