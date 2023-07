गाजर के छिलके हटाने की यह गलती आप भी कभी न करें

जयपुरPublished: Jul 24, 2023 02:37:04 pm Submitted by: Anjali pratap singh

गाजर काफी लम्बे समय से ही हमारे खाने का एक मुख्य भाग बना हुआ है लेकिन यह एक सोचने वाली बात है की क्या हमे वाकई गाजर को छीलकर खाना चाहिए या नहीं ?बहुत से ऐसे फल और सब्जियां है जिनके छिलकों में उनसे ज्यादा पौष्टिकता होती है और हम उन्हें हटाकर समझते है की हमने उन्हें हटाकर सारी गंदगी साफ कर दी है और अब वह हमारे लिए फायदेमंद है।

Never make this mistake of peeling carrots

