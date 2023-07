Barish me nahane k faide: सावन की बारिश में जमकर नहाएं, नहीं होंगी ये 5 समस्याएं, इस चीज के लिए सबसे असरदार

जयपुरPublished: Jul 13, 2023 03:39:58 pm Submitted by: Jyoti Kumar

Rain Bath benefits: सावन में बारिश में नहाने (Bath in Rain) का मजा ही कुछ और है। बहुत से लोग बारिश के पानी में नहाने से कतराते हैं। उन्हें बाल झड़ने (Hair fall) और बीमार पड़ने का डर रहता है। लेकिन क्या आपको पता है कि बारिश के पानी से नहाना सेहत के लिए फायदेमंद (Benefits of bath in rain) होता है।

