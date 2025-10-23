तेज रफ्तार बाइक से उछलकर नाले में गिरा युवक, मौके पर हुई मौत

मौके पर पहुंचकर पुलिस ने नाले से निकलवाया शव
डिंडौरी. थानांतर्गत शहडोल-पंडरिया हाइवे में चांडा की ओर जाने वाले मार्ग पर आमदोव के निकट बाइक अनियंत्रित होने से उसमें सवार एक युवक की गिरकर मौत हो गई। बताया गया कि युवक मोटरसाइकिल में सवार होकर बजाग की ओर आ रहा था तभी आमाडोब के समीप तेज रफ्तार बाइक से संतुलन खो बैठा और बाइक सडक़ से उतर गई तथा युवक उछल कर समीप के नाले में जा गिरा। गंभीर चोट आने से युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना प्राप्त होने पर नगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का पंचनामा तैयार किया। ग्रामीणों की मदद से युवक के शव को नाले के पानी से निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। जानकारी के अनुसार मृतक संजू सोनवानी पिता ढोली उम्र 35 वर्ष निवासी पाटन समनापुर दोपहर वनग्राम चांडा की तरफ से बाइक क्रमांक एमपी 04 ओडी 2658 से बजाग की ओर आ रहा था। बताया गया कि उक्त युवक एक निजी बस में परिचालक का काम करता था। जानकारी लगते ही घटनास्थल पर थाना प्रभारी शिवलाल मरकाम, रमेश कूड़ापे, गोविंद मार्को, महेंद्र, आकाश अहिरवार, प्रवीण साहू मौके पर पहुंचे थे। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर घटना की विवेचना शुरु कर दी है।
