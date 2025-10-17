पथरीले और असमतल मैदान में प्रैक्टिस कर प्रदेश में प्राप्त किया दूसरा स्थान

कन्या परिसर की छात्राओं ने खोखो प्रतियोगिता में मारी बाजी

बजाग. शासकीय कन्या परिसर की छात्राओं ने राज्य स्तर की खो-खो प्रतियोगिता में एक बार फिर अपने खेल का जौहर दिखाया है। खिलाडिय़ों ने इस बार प्रतियोगिता में बाजी मारकर प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। गौरतलब है कि परिसर की छात्राएं पूर्व में भी कई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर चुकी है यहां की प्रतिभावान खिलाड़ी छात्राएं राष्ट्रीय स्तर में कबड्डी खेल के लिए भी चयनित हो चुकी है जबकि परिसर की छात्राओं को खेल की प्रैक्टिस करने के लिए एक अच्छा मैदान तक उपलब्ध नहीं है फिर भी छात्राएं पथरीले और असमतल मैदान में खेलकर उम्दा प्रदर्शन कर रही है। अभी हाल ही में मध्यप्रदेश के धार जिला के कुक्षी में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा आयोजित विभागीय शालेय राज्य स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें सीनियर वर्ग बालिका से माता शबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर बजाग की बालिकाओं ने द्वितीय स्थान हासिल किया। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में आयोजित प्रतियोगिता में छात्राओं ने अपने खेल कौशल का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए शानदार जीत हासिल की। इस प्रतियोगिता में कन्या शिक्षा परिसर की छात्राएं पुष्पलता मरावी, अर्चना परस्ते, भूमिका मरकाम, कीर्ति वाटिया, खुशबू परस्ते,रेशमी पंद्राम, स्वाति मार्को, कनिष्का मरावी ने भाग लिया जिनमें से चार छात्राओं पुष्पलता मरावी, अर्चना परस्ते, स्वाति मार्को, कीर्ति वाटिया का चयन विभागीय राज्य स्तरीय से शालेय राज्य स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता में हुआ। खेल प्रशिक्षक सूरज पट्टा और विद्यालय प्रबंधन के मार्गदर्शन में खो-खो में प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इस जीत पर छात्राओं का विद्यालय के प्राचार्य बलवीर मरावी एवं अन्य शिक्षकों द्वारा सम्मान किया गया एवं उनको अग्रिम भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी।