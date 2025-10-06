Patrika LogoSwitch to English

Jaipur SMS Fire

डिंडोरी

अलर्ट : मेडिकल स्टोर्स में कफ सिरप के बेच नंबर व बिल की हो रही जांच

प्रतिबंधित कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रो-डीएस सिरप की जांच के लिए टीम का गठनडिंडौरी. जिले के सभी मेडिकल स्टोरों, क्लीनिक, झोला छाप डॉक्टर, बिना लाइसेंस वाले चिकित्सक और सरकारी आपूर्ति केंद्रों की जांच के लिए टीम गठित की गई है। टीम को कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रो-डीएस सिरप एवं प्रतिबंधित, अमानक दवाओं के स्टॉक, गुणवत्ता और बिक्री की व्यापक [&hellip;]

less than 1 minute read

डिंडोरी

image

Prateek Kohre

Oct 06, 2025

प्रतिबंधित कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रो-डीएस सिरप की जांच के लिए टीम का गठन
डिंडौरी. जिले के सभी मेडिकल स्टोरों, क्लीनिक, झोला छाप डॉक्टर, बिना लाइसेंस वाले चिकित्सक और सरकारी आपूर्ति केंद्रों की जांच के लिए टीम गठित की गई है। टीम को कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रो-डीएस सिरप एवं प्रतिबंधित, अमानक दवाओं के स्टॉक, गुणवत्ता और बिक्री की व्यापक जांच कर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई किए जाने निर्देशित किया गया है। इसके लिए जिले के तीनों अनुभाग में अधिकारियों को कलेक्टर अंजू भदौरिया के माध्यम से नियुक्त किया गया है। कलेक्टर ने डिंडौरी में एसडीएम भारती मरावी, तहसीलदार आरपी मार्को, नायब तहसीलदार शशांक शेंडे, नायब तहसीलदार आशुतोष मिश्रा, सुकमन कुलेश, औषधि निरीक्षक दिव्यांश कमल नामदेव, खाद्य निरीक्षक आकाश तुरकर एवं वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी फूलचंद बरकड़े को नियुक्त किया है। इसी प्रकार शहपुरा व बजाग में एसडीएम ऐश्वर्य वर्मा, तहसीलदार सुंदरलाल यादव, नायब तहसीलदार तेजलाल धुर्वे, औषधि निरीक्षक दिव्यांश कमल नामदेव, खाद्य निरीक्षक जयंत असराठी एवं वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी गुमान सिंह चौहान। बजाग में एसडीएम रामबाबू देवांगन, तहसीलदार भरत सिंह बट्टे, नायब तहसीलदार करंजिया शैलेष गौर, औषधि निरीक्षक दिव्यांश कमल नामदेव, खाद्य निरीक्षक शमीम खान एवं वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी शशि मरकाम को नियुक्त किया है।
मेडिकल स्टोर्स में हुई जांच
रविवार को कलेक्टर के निर्देशन में गठित टीम ने धन्वंतरि मेडिकल स्टोर पुरानी डिण्डोरी, मदीना मेडिकल स्टोर, भददू मेडिकल स्टोर पहुंचकर कफ सिरप के बैच नंबर व बिल इत्यादि की जांच की। कहीं पर भी शासन की तरफ से बैन किए गए बैच नंबरों वाले कफ सिरप का होना नहीं पाया गया। इसी प्रकार टीम ने गाड़ासरई में चौरसिया मेडिकल स्टोर, ज्योति मेडिकल, सरकार मेडिकल, वंदना मेडिकल, श्रीराम मेडिकल, सत्यम मेडिकल में प्रतिबंधित सिरप की क्रय विक्रय एवं संधारण की जांच की गई। जांच में प्रतिबंधित सिरप नहीं पाया गया।

Published on:

06 Oct 2025 04:48 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dindori / अलर्ट : मेडिकल स्टोर्स में कफ सिरप के बेच नंबर व बिल की हो रही जांच

डिंडोरी

मध्य प्रदेश न्यूज़

फसल अवशेष जलाने की परंपरा को समाप्त कर वैज्ञानिक तरीकों को अपनाएं

डिंडोरी

एमपी में एक और रिश्वतखोर पटवारी रंगेहाथ पकड़ाया..

dindori
डिंडोरी

एमपी में बकरी चरा रहे किसान को मिला गड़ा हुआ खजाना…

dindori
डिंडोरी

कलेक्टर का आदेश, भारी बारिश के चलते स्कूलों की छुट्‌टी घोषित

फोटो सोर्स: पत्रिका
डिंडोरी

सामने आया सच…. जल गंगा संवर्धन अभियान की खुली पोल, पहली बारिश में बह गया लाखों में बना तालाब

talab collapse first rain jal ganga sanvardhan abhiyan exposed (फोटो सोर्स - सोशल मीडिया एक्स.कॉम)
डिंडोरी
