Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

डिंडोरी

पूर्व बीएमओ के खिलाफ प्रताडऩा का आरोप, सीएमएचओ ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

अधिकारी को सीएचसी से हटाने की मांगबजाग. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बजाग में पदस्थ रहे तत्कालीन ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर पर आरोपों और शिकायतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में शासकीय भवन में बैठकर कथित तौर पर नशे का सेवन करने का वीडियो वायरल हुआ था और यह मामला अभी ठंडा [&hellip;]

2 min read
Google source verification

डिंडोरी

image

Prateek Kohre

Nov 14, 2025

अधिकारी को सीएचसी से हटाने की मांग
बजाग. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बजाग में पदस्थ रहे तत्कालीन ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर पर आरोपों और शिकायतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में शासकीय भवन में बैठकर कथित तौर पर नशे का सेवन करने का वीडियो वायरल हुआ था और यह मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि फिर से क्षेत्रीय ग्रामीणों और स्टॉफ के कर्मचारियों ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में शिकायत
की है। शिकायतों के आधार पर पूर्व बीएमओ को पांच बिंदुओं का कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर जवाब तलब किया गया है। बताया जा रहा है कि पूर्व बीएमओ की कार्यशैली शुरु से ही विवादित रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से कई मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी हुए है। विवादास्पद कार्यप्रणाली को लेकर इनको हटाने के लिए नगर में लोगों का विरोध प्रदर्शन तक करना पड़ा था। इसे देखते हुए उन्हे बीएमओ के प्रभार से मुक्त कर दिया गया है लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीणों का कहना है कि संबंधित चिकित्सक को सीएचसी से पूरी तरह कार्यमुक्त कर अन्यत्र स्थानांतरण किया जाए।
प्रताडि़त करने की हुई शिकायत
सीएमएचओ कार्यालय से जारी नोटिस में उल्लेख किया गया है कि तत्कालीन बीएमओ व वर्तमान चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध विकास खंड बजाग अंतर्गत निवासरत ग्रामीणों एवं शासकीय सेवकों ने प्रताडि़त करने एवं विभिन्न प्रकार की पदीय लापरवाहियों के संबंध में शिकायत की है। अरविंद कुमार साहू निवासी बजाग का आरोप है कि चिकित्सक ने उनके बालक का इलाज नहीं किया और ओपीडी में भी नहीं रहते हैं। प्रदीप कुमार साहू निवासी बजाग का आरोप है कि 23 जून 2025 को बालक के इलाज में लापरवाही की गई थी एवं अभद्रता की गई थी। जनपद सदस्य लोकेश पटेरिया एवं अन्य ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि पूर्व बीएमओ नशे की हालत में मरीजों के साथ अभद्रता करते हैं। निजी क्लीनिक का संचालन करते हैं और समय एमएलसी नहीं करते हैं। सीएचसी की ही एक महिला कर्मचारी ने आरोप लगाया है कि उन्हे प्राथमिक केन्द्र चांडा में कार्य करने के लिए आउटसोर्स एजेंसी के द्वारा अधिकृत किया गया है किन्तु 15 दिवस की ड्यूटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बजाग में लगाई जा रही है। चांडा में पदस्थ वार्डवाय के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बजाग में पर्याप्त स्टाफ होने के उपरांत भी इनकी ड्यूटी चांडा से बजाग लगाई जाती है। सीएमएचओ ने नोटिस प्राप्त होने के तीन दिन के अंदर सभी आरोपों के संबंध में जवाब प्रस्तुत करने कहा गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

14 Nov 2025 04:50 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dindori / पूर्व बीएमओ के खिलाफ प्रताडऩा का आरोप, सीएमएचओ ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

पत्रिका लाइव अपडेट

Bihar Election Result 2025 Live Update : भगवा की आंधी में बुझी ‘लालटेन’, ‘पंजे’ से भी दूर कांग्रेस, PK हुए महाफ्लॉप

Bihar Election Result 2025 Live Update
पटना

बड़ी खबरें

View All

डिंडोरी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

खेत में सो रहे ससुर की दामाद ने लाठी-डंडे से पीटकर की थी हत्या

डिंडोरी

जंगली शूकर और बार्किंग डियर का मिला कटा हुआ सर, करंट लगाकर किया था शिकार

डिंडोरी

हर दिन तापमान में आ रही गिरावट, दिन में भी वाहनों की लाइट जलाकर निकल रहे लोग

डिंडोरी

नर्मदा को प्रदूषित कर रहा नालों का गंदा पानी, सीवर लाइन की लेटलतीफी बढ़ा रही समस्या

डिंडोरी

हमको मिलकर स्थापित करने होंगे शिक्षा, रोजगार और कृषि के क्षेत्र में नए मापदंड

डिंडोरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.