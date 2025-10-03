Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

डिंडोरी

फसल अवशेष जलाने की परंपरा को समाप्त कर वैज्ञानिक तरीकों को अपनाएं

रायपुरा में फसल अवशेष प्रबंधन पर कृषक संगोष्ठी आयोजितडिंडौरी. विकासखण्ड शहपुरा अंतर्गत ग्राम रायपुरा में फसल अवशेष प्रबंधन विषय पर कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ग्राम के कृषकों के साथ जनप्रतिनिधियों ने भी सक्रिय रूप से भागीदारी की। संगोष्ठी में कृषि विभाग से सहायक कृषि यंत्री तथा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी उपस्थित [&hellip;]

less than 1 minute read

डिंडोरी

image

Prateek Kohre

Oct 03, 2025

रायपुरा में फसल अवशेष प्रबंधन पर कृषक संगोष्ठी आयोजित
डिंडौरी. विकासखण्ड शहपुरा अंतर्गत ग्राम रायपुरा में फसल अवशेष प्रबंधन विषय पर कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ग्राम के कृषकों के साथ जनप्रतिनिधियों ने भी सक्रिय रूप से भागीदारी की। संगोष्ठी में कृषि विभाग से सहायक कृषि यंत्री तथा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी उपस्थित रहे। विशेषज्ञों ने फसल अवशेष जलाने से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी दी और बताया कि इससे मिट्टी की उर्वरकता घटती है तथा पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है। इसके स्थान पर अवशेष प्रबंधन की उन्नत तकनीकों को अपनाने के लाभों पर विस्तार से चर्चा की गई। किसानों को आधुनिक यंत्रों के उपयोग तथा विभागीय योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली सहायता एवं लाभ के बारे में बताया गया। जनप्रतिनिधियों ने किसानों से कहा कि वे पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक लाभ के लिए फसल अवशेष जलाने की परंपरा समाप्त कर वैज्ञानिक तरीकों को अपनाएं। संगोष्ठी के अंत में किसानों ने विभाग द्वारा दी गई जानकारियों पर उत्साहपूर्वक चर्चा की और फसल अवशेष प्रबंधन तकनीकों को अपनाने का संकल्प लिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Oct 2025 04:31 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dindori / फसल अवशेष जलाने की परंपरा को समाप्त कर वैज्ञानिक तरीकों को अपनाएं

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

डिंडोरी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में एक और रिश्वतखोर पटवारी रंगेहाथ पकड़ाया..

dindori
डिंडोरी

एमपी में बकरी चरा रहे किसान को मिला गड़ा हुआ खजाना…

dindori
डिंडोरी

कलेक्टर का आदेश, भारी बारिश के चलते स्कूलों की छुट्‌टी घोषित

फोटो सोर्स: पत्रिका
डिंडोरी

सामने आया सच…. जल गंगा संवर्धन अभियान की खुली पोल, पहली बारिश में बह गया लाखों में बना तालाब

talab collapse first rain jal ganga sanvardhan abhiyan exposed (फोटो सोर्स - सोशल मीडिया एक्स.कॉम)
डिंडोरी

छत्तीसगढ़ के जंगली हाथी अब इस जिले में फैला रहे, दो घरों को पहुंचाया नुकसान

डिंडोरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.