फसल अवशेष जलाने की परंपरा को समाप्त कर वैज्ञानिक तरीकों को अपनाएं

रायपुरा में फसल अवशेष प्रबंधन पर कृषक संगोष्ठी आयोजित

डिंडौरी. विकासखण्ड शहपुरा अंतर्गत ग्राम रायपुरा में फसल अवशेष प्रबंधन विषय पर कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ग्राम के कृषकों के साथ जनप्रतिनिधियों ने भी सक्रिय रूप से भागीदारी की। संगोष्ठी में कृषि विभाग से सहायक कृषि यंत्री तथा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी उपस्थित रहे। विशेषज्ञों ने फसल अवशेष जलाने से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी दी और बताया कि इससे मिट्टी की उर्वरकता घटती है तथा पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है। इसके स्थान पर अवशेष प्रबंधन की उन्नत तकनीकों को अपनाने के लाभों पर विस्तार से चर्चा की गई। किसानों को आधुनिक यंत्रों के उपयोग तथा विभागीय योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली सहायता एवं लाभ के बारे में बताया गया। जनप्रतिनिधियों ने किसानों से कहा कि वे पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक लाभ के लिए फसल अवशेष जलाने की परंपरा समाप्त कर वैज्ञानिक तरीकों को अपनाएं। संगोष्ठी के अंत में किसानों ने विभाग द्वारा दी गई जानकारियों पर उत्साहपूर्वक चर्चा की और फसल अवशेष प्रबंधन तकनीकों को अपनाने का संकल्प लिया।