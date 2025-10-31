Patrika LogoSwitch to English

डिंडोरी

लग्जरी कार में अवैध रूप से की जा रही थी शराब की तस्करी

पुलिस ने 366 पाव अंग्रेजी शराब के साथ चार को किया गिरफ्तारडिंडौरी ञ्च पत्रिका. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. अमित वर्मा एवं अनुविभागीय अधिकारी सतीष द्विवेदी के मार्गदर्शन में कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब का परिवहन कर रहे 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया [&hellip;]

डिंडोरी

image

Prateek Kohre

Oct 31, 2025

पुलिस ने 366 पाव अंग्रेजी शराब के साथ चार को किया गिरफ्तार
डिंडौरी ञ्च पत्रिका. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. अमित वर्मा एवं अनुविभागीय अधिकारी सतीष द्विवेदी के मार्गदर्शन में कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब का परिवहन कर रहे 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 29-30 अक्टूबर की दरम्यिानी मुखबिर से सूचना मिली थी कि एमपीटी डिंडौरी के सामने से बड़ा सुबखार जाने वाली कच्ची रोड पर अवैध शराब विक्रय के उद्देश्य से चार लोग बिना की नंबर काले रंग की कार में बैठे हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहुल साहू पिता राजेन्द्र साहू उम्र 32 साल निवासी शाहपुर, चन्द्र प्रकाश ठाकुर पिता तोडर सिंह ठाकुर उम्र 20 साल निवासी ग्राम बालपुर रैयत थाना शाहपुर, रामनाथ बंजारा पिता स्व. पुहप सिंह बंजारा उम्र 29 साल निवासी ग्राम बालपुर रैयत थाना शाहपुर एवं लोक सिंह परस्ते पिता स्व. बिहारी लाल परस्ते उम्र 28 साल निवासी ग्राम बालपुर रैयत थाना शाहपुर जिला डिंडौरी के कब्जे से कुल 366 पाव अंग्रेजी शराब को जब्त किया। पुलिस ने जब्त की गई शराब की कीमती करीब 54 हजार 358 रूपए एवं कार कीमती करीब 11 लाख रूपए बताई है। आरोपियों के पास से मोबाइल व नगद पैसे भी जब्त किए गए है। पुलिस ने कुल 12 लाख 1238 रूपए का मशरुका जब्त किया है। आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने इस कार्रवाई में लगे सभी पुलिस कर्मियों की सराहना करते हुए भविष्य में भी इसी तरह की सतर्कता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।

Published on:

31 Oct 2025 04:48 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dindori / लग्जरी कार में अवैध रूप से की जा रही थी शराब की तस्करी

