मीनू बोर्ड में लिखे पौष्टिक आहार की जगह परोसे जा रहे सादा चावल व पतली दाल

गुरुमगांव के प्राथमिक विद्यालय का हाल, बिना कार्य के ही निकल गई राशि

डिंडौरी. बजाग विकासखंड के ग्राम गुरुमगांव प्राथमिक विद्यालय में कई अनियमितताएं सामने आई हैं। यहां बच्चों के हिस्से के पोषक आहार में गड़बड़ी की जा रही है। फाइन क्वालिटी चावल की जगह मोटा, टूटा और कीड़ा लगा चावल बच्चों को परोसा जा रहा है। विद्यालय परिसर में रखे चावल में कीड़े लगे हुए हैं। स्कूल की दीवार पर मीनू बोर्ड लगा है जिसमें सोमवार से शनिवार तक बच्चों के लिए पुलाव, खीर, सब्ज़ी, दाल, लड्डू और सलाद जैसे पौष्टिक व्यंजन लिखे हैं पर हकीकत में बच्चों को प्रतिदिन सिर्फ सादा चावल और पतली दाल परोसी जा रही है। ग्रामीणों और अभिभावकों का कहना है कि मीनू सिर्फ दिखावे के लिए टांगा गया है, पालन कभी नहीं होता। बच्चों को जो कुछ मिल जाए, वही खाना पड़ता है। विद्यालय के रसोईघर की हालत बेहद खराब है। छत का पूरा प्लास्टर उखड़ चुका है, लोहे की सरिया बाहन निकल आई हैं और ऊपर से सीलन बनी हुई है। बरसात के दिनों में पानी अंदर रिसता है, जिससे भोजन बनाना मुश्किल हो जाता है। किचन में रखे बर्तन जंग खा चुके हैं और दीवारों पर गंदगी की परतें जमी हैं। साफ-सफाई का नामोनिशान नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि यह रसोई किसी भी दिन गिर सकती है और बड़ा हादसा हो सकता है।