परीक्षाओं की तैयारी के लिए स्क्रीनिंग और कोचिंग क्लासेस प्रारंभ करे पुलिस विभाग

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की हुई बैठकडिंडौरी. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक कलेक्टर अंजू पवन भदोरिया की अध्यक्षता में हुई। बैठक में योजना की वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन एवं आगामी वर्ष में किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विस्तृत [&hellip;]

डिंडोरी

image

Prateek Kohre

Oct 29, 2025

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की हुई बैठक
डिंडौरी. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक कलेक्टर अंजू पवन भदोरिया की अध्यक्षता में हुई। बैठक में योजना की वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन एवं आगामी वर्ष में किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा की गई। कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने निर्देश दिए कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग संयुक्त रूप से सभी महाविद्यालयों, कन्या शिक्षा परिसरों एवं स्कूलों में एनीमिया जांच शिविर आयोजित करें। इसमें टीम गठन, एनीमिया किट की उपलब्धता एवं लाभार्थी बालिकाओं की संख्या के साथ विस्तृत कार्यक्रम प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए। प्राचार्य शासकीय चन्द्रविजय महाविद्यालय को छात्र छात्राओं के लिए कॅरियर काउंसलिंग के साथ साथ पुलिस विभाग की मुस्कान अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए। पुलिस विभाग को महाविद्यालयों के सहयोग से प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए स्क्रीनिंग और कोचिंग क्लासेस प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए, जिससे छात्राओं को रोजगारोन्मुखी मार्गदर्शन मिल सके। स्थानीय मड़ई मेलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम पर नुक्कड़ नाटक आयोजित करने एवं 1 नवम्बर स्थापना दिवस के अवसर पर विशेष गतिविधियां करने के निर्देश दिए गए। कन्या शिक्षा परिसरों एवं चिन्हित स्कूलों में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सहयोग से आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करने कहा गया। कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने निर्देशित किया कि 1 नवम्बर स्थापना दिवस के अवसर पर शिक्षा, खेल, विज्ञान आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली मेधावी बालिकाओं एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाए। बैठक में पुलिस विभाग से डीएसपी पुरुषोत्तम मरावी, स्वास्थ्य विभाग से छय रोग विशेषज्ञ डॉ. मनोज उरैती, डीपीएम, प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी, जिला श्रम पदाधिकारी, प्राचार्य शासकीय चंद्र विजय महाविद्यालय, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रतिनिधि एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी श्याम सिंगौर सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने योजना के अंतर्गत की जाने वाली विस्तृत गतिविधियों की जानकारी दी। साथ ही ऐसे क्षेत्रों का चिह्नांकन करने के निर्देश दिए गए जहां पीसीपीएनडीटी एक्ट के प्रचार प्रसार की आवश्यकता है एवं बाल तस्करी की संभावना वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिए जाने पर बल दिया गया।

29 Oct 2025 02:43 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dindori / परीक्षाओं की तैयारी के लिए स्क्रीनिंग और कोचिंग क्लासेस प्रारंभ करे पुलिस विभाग

डिंडोरी

मध्य प्रदेश न्यूज़

