गांव के ऊबड़-खाबड़ रास्ते में पैदल चलकर एसडीएम ने ग्रामीणों की समस्या को समझा

विभिन्न कार्यों का किया निरीक्षण, सडक़ निर्माण के दिए निर्देश

डिंडौरी. अनुविभागीय अधिकारी रामबाबू देवांगन ने अनुभाग के सड़वाछापर के ग्राम टिकरा टोला, भर्राटोला में विभिन्न निर्माण कार्यों और स्थलों का निरीक्षण किया। पैदल भ्रमण के दौरान उन्होंने गांव में व्याप्त समस्याओं का अवलोकन किया। ग्रामीणों से रूबरू होते हुए उन्होंने समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया गया। दूरस्थ ग्राम सड़वाछापर के ग्रामीणों ने जो आवेदन दिए थे उसके आधार पर एसडीएम ने पैदल भ्रमण कर गांव के टोले मोहल्ले में जाकर उनकी समस्याओं को करीब से जाना। गांव तक पहुंच मार्ग की आवश्यकता को महसूस करते हुए उन्होंनेे पीएमजीएसवाय के अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराया तथा सडक़ निर्माण का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। एसडीएम ने अधूरे पड़े पुलिया निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने जनपद के उपयंत्री को निर्देशित किया। उन्होंने गांव में ही स्थित पेयजल कूप का अवलोकन किया। कुएं के संधारण एवं पानी को पीने योग्य स्वच्छ बनाने के लिए पीएचई विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने प्राथमिक शाला का भी निरीक्षण कर मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता की जांच की तथा पेंशन राशन वितरण और अन्य समस्याओं के संबंध में ग्रामीणों से चर्चा की। इस दौरान पंच उपसरपंच सहित ग्रामीण जन उपस्थित रहे।