खेत में सो रहे ससुर की दामाद ने लाठी-डंडे से पीटकर की थी हत्या

आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने किया खुलासा

डिंडौरी. शहपुरा पुलिस ने अंधी हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि थाना क्षेत्र के ग्राम गुतली खेत में एक अधेड़ का शव बरामद हुआ था। मृतक की पहचान विष्णु सिंह 56 वर्ष निवासी गुतली रैयत के रूप में हुई थी, मृतक के सिर और चेहरे पर गंभीर चोट के निशान पाए गए थे। अज्ञात के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने मृतक के दामाद भूपत ङ्क्षसह मार्को को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया। मनावैज्ञानिक तरीके से पूछताछ पर उसने अपराध करना स्वीकार किया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि चैत्र नवरात्र के समय उसका विवाद ससुर के साथ हुआ था, तब से वह रंजिश रखता था। इसी कारण उसने बदला लेने की ठान ली थी। 3 नवम्बर 2025 की रात्रि को जब मृतक खेत में बनी झोपड़ी में सो रहा था, तभी आरोपी मौका पाकर लाठी डंडा से सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी। मामले की संपूर्ण विवेचना शहपुरा प्रभारी अनुराग जामदार के नेतृत्व में किया गया। टीम में सहायक उपनिरीक्षण नंदकिशोर झरिया, विपिन जोशी, महिपाल पंद्रे, राघवेंद्र मरावी, प्रवीण अवस्थी एवं अभिषेक पांडेय का सराहनीय योगदान रहा।