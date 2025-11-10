हर दिन तापमान में आ रही गिरावट, दिन में भी वाहनों की लाइट जलाकर निकल रहे लोग

सुबह छाया रहा घना कोहरा और ठिठुरन भरी ठंड रही, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक पहुंचा

डिंडौरी. रविवार की सुबह जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में घना कोहरा छाया रहा। सर्द हवा के कारण ठिठुरन भरी ठंड से लोग परेशान होते देखे गए। कम विजिबिलिटी के चलते वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर सफर करने की मजबूरी बनी। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड और बढऩे की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हो रही बर्फबारी के चलते उत्तर की ओर से चल रही सर्द हवां का असर मध्य प्रदेश के कई जिलों में दिखाई दे रहा है। डिंडोरी जिले में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह तक तापमान में लगातार गिरावट बनी रहने की संभावना है।