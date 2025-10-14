Patrika LogoSwitch to English

डिंडोरी

चार पहिया वाहन से शराब बड़ी मात्रा में शराब का परिवहन करते दो आरोपी गिरफ्तार

६२ लीटर अंग्रेजी शराब व वाहन को पुलिस ने किया जब्तडिंडौरी. चार पहिया वाहन से शराब परिवहन करते गाड़ासरई पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चार पहिया वाहन से बड़ी तादाद में शराब जब्त कर आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया है। उल्लेखनीय है कि पुलिस अधीक्षक ने जिले के अवैध [&hellip;]

डिंडोरी

image

Prateek Kohre

Oct 14, 2025

६२ लीटर अंग्रेजी शराब व वाहन को पुलिस ने किया जब्त
डिंडौरी. चार पहिया वाहन से शराब परिवहन करते गाड़ासरई पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चार पहिया वाहन से बड़ी तादाद में शराब जब्त कर आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया है। उल्लेखनीय है कि पुलिस अधीक्षक ने जिले के अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए जिले भर में अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत गाड़ासरई पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर विशेष अभियान चलाया। पुलिस को सूचना मिली कि दमहेड़ी की ओर से वाहन क्रमांक एमपी ५२ टी 0601 से शराब गोरखपुर की ओर ले जाई जा रही है। सूचना मिलते ही गाडासरई पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए गोरखपुर के आगे नाकाबंदी की। कुछ देर बाद संदिग्ध वाहन दिखाई दिया। पुलिस को देखकर वाहन चालक ने चकमा देकर भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस दल ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। वाहन की तलाशी लेने पर 62 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की गई। पूछताछ में वाहन चालक सुरेन्द्र साहू निवासी माधोपुर ने बताया कि वह यह शराब शिवम दूबे निवासी गोरखपुर के कहने पर विक्रय के लिए लेकर आ रहा था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गाडासरई पुलिस ने दोनों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर न्यायालय डिंडौरी में पेश कर जेल भेजा गया है। कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक गिरवर सिंह उइके, उपनिरीक्षक ध्रुव कुमार सिंह, प्रआर सत्यनारायण पटेल, प्रधान आरक्षक पंकज सिंह, आरक्षक आशीष लांजेवार, आरक्षक धनंजय पारधी, आरक्षक विकास, संदीप, सिद्धू सिंह की सराहनीय भूमिका रही।

14 Oct 2025 03:53 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dindori / चार पहिया वाहन से शराब बड़ी मात्रा में शराब का परिवहन करते दो आरोपी गिरफ्तार

डिंडोरी

मध्य प्रदेश न्यूज़

