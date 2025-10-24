अप्रेल में सडक़ निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों को आज तक नहीं मिली मजदूरी

ग्राम पंचायत धनुआ सागर का मामला, मजदूरों ने जताया विरोध

डिंडौरी. पंचायतों में मजदूरी के बाद मजदूरों को भुगतान के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। ग्राम पंचायत धनुआ सागर में भी मजदूर पिछले छह माह से मजदूरी भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अप्रैल माह में सडक़ निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों को आज तक मजदूरी नहीं मिली। दीपावली से पहले भुगतान का भरोसा दिया गया था, लेकिन त्योहार बीत जाने के बाद भी मजदूरों के हाथ खाली हैं। इससे परेशान मजदूर गुरुवार को जनपद पंचायत कार्यालय पहुंच कर विरोध प्रदर्शन किया। मजदूरों के विरोध प्रदर्शन के बाद अधिकारियों के सामने पंचायत सचिव ने उन्हें नकद भुगतान का आश्वासन देकर वापस भेज दिया। मजदूर कोमल दास और ऊषा बाई ने बताया कि उन्होंने लाखों गांव में संजीव बैगा के घर से सीसी सडक़ तक करीब 150 मीटर सडक़ निर्माण किया था। पंचायत की ओर से दीपावली से पहले मजदूरी देने की बात कही गई थी, लेकिन भुगतान रोक दिया गया।