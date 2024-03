Heart Attack के लिए जिम्मेदार हैं ये 8 चीजें, आज से ही छोड़ दें वरना बना देगी दिल का मरीज

इंस्टेंट नूडल्स स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं Instant noodles are not good for health

इंस्टेंट नूडल्स ( Instant noodles ) एक त्वरित और सरल विकल्प होते हैं, जो आमतौर पर बहुत से लोगों को पसंद आते हैं। लेकिन ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते। इन्हें तैयार करने के लिए उन्हें डीप फ्राइड किया जाता है, जो दिल के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके अलावा, इनमें अत्यधिक मात्रा में नमक भी होता है, जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। एक पैकेट में आमतौर पर बहुत अधिक मात्रा में सोडियम पाया जाता है, जो आपके दिनभर के सोडियम इंटेक के बराबर होता है।