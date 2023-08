डेंगू में भूलकर भी ना दें ये दवाएं , वरना बढ़ सकती है दिक्कत

जयपुरPublished: Aug 21, 2023 04:31:55 pm Submitted by: Manoj Kumar

Antibiotic and painkiller can increase the problem in dengue : डेंगू के मामले मानसून जाने के बाद भी बढ़ रहे हैं। इस सेल्फ लिमिटेड बीमारी में 95त्न से ज्यादा मरीजों को इलाज की जरूरत नहीं होती है। यह पांच दिनों के अंदर खुद ठीक हो जाती है। गंभीर न हो, इसके लिए डॉक्टर को दिखाएं।

Antibiotic and painkiller can increase the problem in dengue

