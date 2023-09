Report : चौंकाने वाली खबर , हर चार मिनट में इतनी महिलाओं को होता है स्तन कैंसर

जयपुरPublished: Sep 07, 2023 05:03:51 pm Submitted by: Manoj Kumar

Health news and health tips : Breast Cancer Detected Every Four Minutes in Women : भारत में हर चार मिनट में एक महिला को स्तन कैंसर (Breast Cancer) का पता चलता है, जबकि कैंसर से पीड़ित महिलाओं की औसत आयु उनके पश्चिमी समकक्षों की तुलना में लगभग एक दशक कम है।