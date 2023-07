कम उम्र की लड़कियों में बढ़ा ब्रैस्ट कैंसर का खतरा, बचने के लिए सुधारें अपनी ये आदतें

कम उम्र की लड़कियों में बढ़ा ब्रैस्ट कैंसर का खतरा, बचने के लिए सुधारें अपनी ये आदतें

जयपुरPublished: Jul 24, 2023 05:31:23 pm Submitted by: Anjali pratap singh

cause and treatment of breast cancer:ब्रैस्ट कैंसर एक ऐसी स्थिति है जब कुछ जींस (genes) में बदलाव की वजह से ब्रैस्ट सेल्स अलग अलग होने लगती हैं बढ़ने लगती हैं और बिना नियंत्रण के फैलने लगती हैं। आमतौर पर कैंसर ब्रैस्ट फीडिंग करने वाली ग्लैंड ( glands)लोबुल्स (lobules) और डक्ट्स (ducts ) में कैंसर बनता है, जो दूध को ग्रंथियों से निपल तक ले जाती हैं। ब्रैस्ट के फैटी fatty और फिब्रोस कनेक्टिव टिश्यू (fibrous connective tissue) भी कैंसर सेल्स (cancer cells ) के लिए हॉटस्पॉट हो सकते हैं। कुछ मामलों में कैंसर सेल्स आपकी बांहों के नीचे लिम्फ (lymph nodes) नोड्स तक भी पहुंच सकती हैं और शरीर के अलग -अलग हिस्सों में फैल सकती हैं।

cause and treatment of breast cancer

cause and treatment of breast cancer:कम उम्र की लड़कियों में बढ़ा ब्रैस्ट कैंसर का खतरा, बचने के लिए सुधारें अपनी ये आदतें ब्रैस्ट कैंसर से बचने के लिए रखें इन जरुरी बातों का ध्यान