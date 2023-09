शरीर के इस अंग में बढ़ रहा है उभार तो हो सकता है उच्च कोलेस्टेरॉल का लक्षण

शरीर के इस अंग में बढ़ रहा है उभार तो हो सकता है उच्च कोलेस्टेरॉल का लक्षण

जयपुरPublished: Sep 02, 2023 05:51:33 pm Submitted by: Manoj Kumar

Change in hip shape can be a symptom of high cholesterol : क्या आपने कभी यह सोचा है कि उच्च कोलेस्टेरॉल के संकेत आपके कूल्हे के हिस्से में दिख सकते हैं? यह सही है, आपके कूल्हे के आकार में परिवर्तन उच्च कोलेस्टेरॉल के एक प्रमुख संकेत हो सकते हैं।

Change in hip shape can be a symptom of high cholesterol : क्या आपने कभी यह सोचा है कि उच्च कोलेस्टेरॉल (signs of high cholesterol) के संकेत आपके कूल्हे के हिस्से में दिख सकते हैं? यह सही है, आपके कूल्हे के आकार में परिवर्तन उच्च कोलेस्टेरॉल के एक प्रमुख संकेत हो सकते हैं। जब हमारे शरीर में कोलेस्टेरॉल की मात्रा बढ़ जाती है, तो यह रक्त में जमने और कूल्हे के आकार में परिवर्तन को प्राधिकृत कर सकता है, जिसका एक प्रमुख प्रभाव हमारे कूल्हे के हिस्से पर होता है।