डायबिटीज टाइप टू के मरीजों के लिए सही खानपान और नियमित व्यायाम का महत्वपूर्ण स्थान है, जो उन्हें शुगर को नियंत्रित रखने में मदद कर सकता है। डायबिटीज तब होता है जब शरीर कई कारणों से इंसुलिन का सही तरीके से काम नहीं करता है और इसके परिणामस्वरूप ब्लड शुगर स्तर बढ़ जाता है। इस मुद्दे को सफलता से नियंत्रित करने के लिए, यह अत्यंत आवश्यक है कि मरीज अपने आहार और व्यायाम में सुधार करें।

Diabetes patients, eat these two foods to control blood sugar