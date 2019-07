Fever Treatment: बैक्टीरिया व वायरस के अलावा इन कारणों से भी होता है बुखार

fever treatment: fever: fever symptoms: types of fever: किसी भी तरह के बाहरी तत्त्व के हमला करने से जब शरीर उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया दिखाता है तो यह बुखार की स्थिति बनती है। आमतौर पर बुखार के कई कारण (fever causes) व प्रकार (types of fever) होते हैं लेकिन मेडिकल नजरिए से इसके तीन प्रमुख कारण होते हैं। आइये जानते हैं इस बारे में-