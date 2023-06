Symptoms of pica : बच्चे के नाखून देखकर पहचानें पाइका के लक्षण

Symptoms of pica : यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे में मिट्टी, पेंसिल, रबर, प्लास्टिक व चप्पल आदि खाने की आदत है तो इन लक्षणों से पहचान सकते हैं। पाइका होने का कोई एक कारण नहीं है।

Symptoms of pica : यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे में मिट्टी, पेंसिल, रबर, प्लास्टिक व चप्पल आदि खाने की आदत (Eating clay, pencil, rubber, plastic and slippers) है तो इन लक्षणों से पहचान सकते हैं। पाइका होने का कोई एक कारण नहीं है। कुछ मामलों में आयरन, जिंक या अन्य पोषक तत्वों की कमी से लोगों को पाइका हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर किसी को एनीमिया या आयरन की कमी (anemia or iron deficiency) होती है तो पाइका के लक्षण सामने आने लगेंगे।