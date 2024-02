पुरषों में भी होता है Breast Cancer , शरीर में दिखने लगते हैं ऐसे लक्षण

पुरुषों में स्तन कैंसर के कारण: Causes of breast cancer in men

बढ़ती उम्र: 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों में स्तन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है।

बढ़ा हुआ एस्ट्रोजेन स्तर: कुछ पुरुषों में एस्ट्रोजेन का स्तर उच्च होता है, जो स्तन कैंसर के खतरे को बढ़ा सकता है।

अधिक अल्कोहल का सेवन: अत्यधिक शराब पीने से स्तन कैंसर का खतरा बढ़ सकता है।

क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम: यह एक अनुवांशिक विकार है जो पुरुषों में स्तन कैंसर के खतरे को बढ़ाता है।

यकृत रोग: यकृत रोग एस्ट्रोजेन के स्तर को बढ़ा सकता है, जिससे स्तन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है।

पारिवारिक इतिहास: यदि आपके परिवार में स्तन कैंसर का इतिहास है, तो आपको स्तन कैंसर का खतरा अधिक हो सकता है।