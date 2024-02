मधुमेह रोगियों के लिए खुशखबरी: नई दवा दे सकती है आंख और गुर्दे की बीमारियों से बचाव

Disease and Conditions

एक नए अध्ययन से पता चला है कि एक नई प्रकार की अवरोधक दवा मधुमेह से पीड़ित लोगों में माइक्रोवस्कुलर मधुमेह संबंधी जटिलताओं, जैसे मधुमेह संबंधी आंख और गुर्दे की बीमारी को रोकने में मदद कर सकती है।

New Drug Shows Promise in Preventing Diabetic Eye and Kidney Disease