Report : डायबिटीज रोगियों को हो सकता है रेटिनोपैथी का खतरा

जयपुरPublished: Sep 06, 2023 04:03:32 pm Submitted by: Manoj Kumar

Diabetic patients may be at risk of retinopathy : एक शोध से यह सामने आया है कि मधुमेह में स्वास्थ्य संबंधित स्थितियाें के सा‍थ रेटिना पर कोलेस्ट्रॉल जमा हो सकता है। जिससे मरीज की दृष्टि प्रभावित हो सकती है, जिसे रेटिनोपैथी कहा जाता हैै।

